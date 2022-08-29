https://ria.ru/20220829/potter-1812888817.html
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.08.2022
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:04
2022-08-29T17:04
2022-08-29T17:05
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK."Меня позвали, но я сама не захотела (принять участие в проекте, — Прим. ред.). Думаю, там все же больше шла речь о фильмах, а не о книгах. И это справедливо, ведь шоу было приурочено к годовщине премьеры первой картины", — говорит Роулинг. Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января. В нем снялись актеры и другие деятели киноиндустрии, причастные к успеху фильмов о мальчике-волшебнике. В Сети и прессе спекулировали о том, что Роулинг не пригласили в шоу из-за ее высказываний о трансгендерах.
https://ria.ru/20220814/rowling-1809479695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, звезды, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
17:04 29.08.2022 (обновлено: 17:05 29.08.2022)
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере
Автор книг о Поттере Джоан Роулинг объяснила отказ от съемок в спецвыпуске о саге