https://ria.ru/20220829/potter-1812888817.html

Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере

Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.08.2022

Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере

Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:04

2022-08-29T17:04

2022-08-29T17:05

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK."Меня позвали, но я сама не захотела (принять участие в проекте, — Прим. ред.). Думаю, там все же больше шла речь о фильмах, а не о книгах. И это справедливо, ведь шоу было приурочено к годовщине премьеры первой картины", — говорит Роулинг. Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января. В нем снялись актеры и другие деятели киноиндустрии, причастные к успеху фильмов о мальчике-волшебнике. В Сети и прессе спекулировали о том, что Роулинг не пригласили в шоу из-за ее высказываний о трансгендерах.

https://ria.ru/20220814/rowling-1809479695.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)