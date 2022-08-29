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Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220829/potter-1812888817.html
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере - РИА Новости, 29.08.2022
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:04
2022-08-29T17:05
культура
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кино и сериалы
книги
знаменитости
звезды
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK."Меня позвали, но я сама не захотела (принять участие в проекте, — Прим. ред.). Думаю, там все же больше шла речь о фильмах, а не о книгах. И это справедливо, ведь шоу было приурочено к годовщине премьеры первой картины", — говорит Роулинг. Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января. В нем снялись актеры и другие деятели киноиндустрии, причастные к успеху фильмов о мальчике-волшебнике. В Сети и прессе спекулировали о том, что Роулинг не пригласили в шоу из-за ее высказываний о трансгендерах.
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новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, звезды, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
17:04 29.08.2022 (обновлено: 17:05 29.08.2022)
 
Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере

Автор книг о Поттере Джоан Роулинг объяснила отказ от съемок в спецвыпуске о саге

© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
Английская писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Джоан Роулинг объяснила свой отказ от съемок в спецвыпуске о Гарри Поттере, пишет Deadline со ссылкой на интервью писательницы на радиопередаче Virgin Radio UK.
"Меня позвали, но я сама не захотела (принять участие в проекте, — Прим. ред.). Думаю, там все же больше шла речь о фильмах, а не о книгах. И это справедливо, ведь шоу было приурочено к годовщине премьеры первой картины", — говорит Роулинг.
Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января. В нем снялись актеры и другие деятели киноиндустрии, причастные к успеху фильмов о мальчике-волшебнике.
В Сети и прессе спекулировали о том, что Роулинг не пригласили в шоу из-за ее высказываний о трансгендерах.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКнигиЗнаменитостизвездыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
 
 
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