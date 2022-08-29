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Минобороны рассказало о потерях украинских войск при попытке наступления
Минобороны рассказало о потерях украинских войск при попытке наступления - РИА Новости, 30.08.2022
Минобороны рассказало о потерях украинских войск при попытке наступления
Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T20:36
2022-08-29T20:36
2022-08-30T05:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник в Минобороны России.Там добавили, что "потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", а попытка наступления "с треском провалилась".
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в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Николаевская область
20:36 29.08.2022 (обновлено: 05:36 30.08.2022)
Минобороны рассказало о потерях украинских войск при попытке наступления
ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек