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"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву - РИА Новости, 29.08.2022
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"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву
"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву - РИА Новости, 29.08.2022
"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву
Помощь от стран ЕС Украине, кажется, забуксовала. Германия, несмотря на обещания, не спешит поставлять новые образцы, а на днях канцлер Олаф Шольц и вовсе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:00
2022-08-29T08:01
безопасность
олаф шольц
анналена бербок
алексей леонков
берлин (город)
германия
вооруженные силы украины
бундесвер германии
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Помощь от стран ЕС Украине, кажется, забуксовала. Германия, несмотря на обещания, не спешит поставлять новые образцы, а на днях канцлер Олаф Шольц и вовсе заявил о необходимости деэскалации конфликта. Такая перемена риторики вызвана в том числе проблемами в бундесвере.Дефицит на складахПохоже, главный экономический локомотив Европы дает задний ход. Канцлер Германии отказался передать Киеву дальнобойные ударные системы, позволяющие бить по территории России. Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок пожаловалась на скудные запасы боевой техники в самом бундесвере. По ряду типов вооружений, отправляемых на Украину, уже наблюдается дефицит.Наконец, многие европейские СМИ отмечают: Берлин в последнее время крайне редко объявляет о новых пакетах военной помощи Киеву. Газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что Киев с июня неоднократно просил правительство ФРГ добавить оружия, но безуспешно. Впрочем, Германия и до этого не выражала энтузиазма по этому поводу, в отличие, например, от Польши или стран Балтии."В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То, что они могли передать без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые обещал щедро профинансировать Шольц, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто Киеву не даст. И восточноевропейским странам — в обмен на их советское вооружение, отправленное в зону боевых действий. Своя рубаха ближе к телу".Кроме того, подчеркнул Леонков, политический ветер очень переменчив. После убийства Дарьи Дугиной и ряда других акций украинских спецслужб в России активно обсуждают возможность признания нынешней киевской власти террористической организацией. Если такое решение примут, дальнейшая поддержка Зеленского может стоить Берлину разрыва всех экономических отношений с Москвой.В первую очередь окончательно похоронят "Северный поток — 2", на который немцы потратили очень много денег. Не исключен и пересмотр условий действующих газовых контрактов.Для огня с землиКонечно, от заключенных соглашений на поставки вооружений Берлин не отказывается. Бербок подтвердила, что в ближайшие недели Киев получит зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SL. Это оружие представляет собой ракету "воздух — воздух", модифицированную для пуска с наземной установки с наведением и целеуказанием от РЛС. По мнению руководства бундесвера, IRIS-T поможет ВСУ нивелировать превосходство в воздухе российской авиации.ЗРК выпускают в двух вариантах: SLS и SLM — малой (до десяти километров) и средней (до 40) дальности соответственно. Комплекс устанавливают на автомобили MAN 8х8. Для развертывания системы достаточно десяти минут и всего двух операторов. Каждый ЗРК способен запускать до восьми ракет одновременно. В стандартном оснащении в комплект входят РЛС и пункт управления.Сама ракета использует спутниковую навигацию, радиокомандную и инерциальную систему, а также инфракрасную головку самонаведения. После выстрела зенитному расчету корректировать курс не нужно. Радиолокационная станция TRML-4D обнаруживает воздушные цели на удалении до 250 километров.IRIS-T — довольно современное и точное оружие. Однако какой именно вариант достанется Киеву, не сообщают. Да и вряд ли дадут достаточно, чтобы переломить ситуацию в небе, — у самой германской армии не так уж много этих ЗРК на вооружении.Танков не будетНемецкая военная техника с наспех закрашенными крестами на бортах уже несколько месяцев воюет в Донбассе. Позиции союзных армий обстреливают в том числе самоходные гаубицы PzH 2000, способные бить активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 56 километров со скорострельностью до десяти выстрелов в минуту. Многие западные эксперты считают эту самоходку лучшей в своем классе.Но в Донбассе в ней возникают проблемы. Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что некоторые САУ после залпа отказывались стрелять — система управления огнем выдавала сообщение об ошибке. Журналисты цитируют военнослужащих ВСУ, жалующихся на чрезмерную "капризность" PzH 2000. Гаубицы довольно быстро изнашиваются и не предназначены для интенсивного применения — не больше 100 снарядов в сутки на ствол.Не сильно повлияли на ход боевых действий и пушечные зенитные самоходные установки Gepard. Их главное вооружение — спаренные 35-миллиметровые скорострельные пушки — поражает воздушные и наземные цели на удалении до четырех и на высоте до трех километров. По сути это ровесник и аналог советских ЗСУ "Шилка", которых на Украине практически нет."Гепарды" — достаточно посредственное оружие с ограниченными боевыми возможностями, — указывает военный аналитик Константин Сивков. — Это старые системы, бессильные против современной авиации, поэтому их быстро уничтожат. Настоящую современную бронетехнику, например танки "Леопард" в шестой и седьмой модификации, Берлин никогда Киеву не доверит. Этих машин у бундесвера мало, не поставляют даже в Польшу. С производством новой техники все непросто, так как промышленность напрямую зависит от российского газа. Все в комплексе".Пожалуй, из того, что Берлин предоставил Киеву, лучше всего показали себя гранатометы Panzerfaust 3. В Донбассе отмечают: из западных противотанковых средств, с которыми довелось столкнуться, это оружие — одно из самых опасных. На первом этапе военной спецоперации украинские гранатометчики с Panzerfaust 3 доставили немало неприятностей танкистам армий России, ДНР и ЛНР.Но сегодня бои в основном позиционные. Главная роль на фронте прочно закрепилась за артиллерией. Недолгое преимущество ВСУ в противотанковых средствах больше не актуально.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/nato-1812198302.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/vsu-1812291106.html
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
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Андрей Коц
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безопасность, олаф шольц, анналена бербок, алексей леонков, берлин (город), германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, welt, северный поток — 2
Безопасность, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Алексей Леонков, Берлин (город), Германия, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии, Welt, Северный поток — 2
08:00 29.08.2022 (обновлено: 08:01 29.08.2022)
 

"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Помощь от стран ЕС Украине, кажется, забуксовала. Германия, несмотря на обещания, не спешит поставлять новые образцы, а на днях канцлер Олаф Шольц и вовсе заявил о необходимости деэскалации конфликта. Такая перемена риторики вызвана в том числе проблемами в бундесвере.

Дефицит на складах

Похоже, главный экономический локомотив Европы дает задний ход. Канцлер Германии отказался передать Киеву дальнобойные ударные системы, позволяющие бить по территории России. Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок пожаловалась на скудные запасы боевой техники в самом бундесвере. По ряду типов вооружений, отправляемых на Украину, уже наблюдается дефицит.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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На Украине заявили о "планах Киева" разместить в Крыму базу НАТО
Наконец, многие европейские СМИ отмечают: Берлин в последнее время крайне редко объявляет о новых пакетах военной помощи Киеву. Газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах писала, что Киев с июня неоднократно просил правительство ФРГ добавить оружия, но безуспешно. Впрочем, Германия и до этого не выражала энтузиазма по этому поводу, в отличие, например, от Польши или стран Балтии.
"В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То, что они могли передать без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые обещал щедро профинансировать Шольц, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто Киеву не даст. И восточноевропейским странам — в обмен на их советское вооружение, отправленное в зону боевых действий. Своя рубаха ближе к телу".
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера
Кроме того, подчеркнул Леонков, политический ветер очень переменчив. После убийства Дарьи Дугиной и ряда других акций украинских спецслужб в России активно обсуждают возможность признания нынешней киевской власти террористической организацией. Если такое решение примут, дальнейшая поддержка Зеленского может стоить Берлину разрыва всех экономических отношений с Москвой.
В первую очередь окончательно похоронят "Северный поток — 2", на который немцы потратили очень много денег. Не исключен и пересмотр условий действующих газовых контрактов.

Для огня с земли

Конечно, от заключенных соглашений на поставки вооружений Берлин не отказывается. Бербок подтвердила, что в ближайшие недели Киев получит зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SL. Это оружие представляет собой ракету "воздух — воздух", модифицированную для пуска с наземной установки с наведением и целеуказанием от РЛС. По мнению руководства бундесвера, IRIS-T поможет ВСУ нивелировать превосходство в воздухе российской авиации.
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T
ЗРК выпускают в двух вариантах: SLS и SLM — малой (до десяти километров) и средней (до 40) дальности соответственно. Комплекс устанавливают на автомобили MAN 8х8. Для развертывания системы достаточно десяти минут и всего двух операторов. Каждый ЗРК способен запускать до восьми ракет одновременно. В стандартном оснащении в комплект входят РЛС и пункт управления.
Сама ракета использует спутниковую навигацию, радиокомандную и инерциальную систему, а также инфракрасную головку самонаведения. После выстрела зенитному расчету корректировать курс не нужно. Радиолокационная станция TRML-4D обнаруживает воздушные цели на удалении до 250 километров.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:16В мире
МО России: еще один батальон ВСУ утратил боеспособность
IRIS-T — довольно современное и точное оружие. Однако какой именно вариант достанется Киеву, не сообщают. Да и вряд ли дадут достаточно, чтобы переломить ситуацию в небе, — у самой германской армии не так уж много этих ЗРК на вооружении.

Танков не будет

Немецкая военная техника с наспех закрашенными крестами на бортах уже несколько месяцев воюет в Донбассе. Позиции союзных армий обстреливают в том числе самоходные гаубицы PzH 2000, способные бить активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 56 километров со скорострельностью до десяти выстрелов в минуту. Многие западные эксперты считают эту самоходку лучшей в своем классе.
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael MercadoГерманская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Но в Донбассе в ней возникают проблемы. Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что некоторые САУ после залпа отказывались стрелять — система управления огнем выдавала сообщение об ошибке. Журналисты цитируют военнослужащих ВСУ, жалующихся на чрезмерную "капризность" PzH 2000. Гаубицы довольно быстро изнашиваются и не предназначены для интенсивного применения — не больше 100 снарядов в сутки на ствол.
Не сильно повлияли на ход боевых действий и пушечные зенитные самоходные установки Gepard. Их главное вооружение — спаренные 35-миллиметровые скорострельные пушки — поражает воздушные и наземные цели на удалении до четырех и на высоте до трех километров. По сути это ровесник и аналог советских ЗСУ "Шилка", которых на Украине практически нет.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это уравняет шансы". Какое оружие Пентагон тайно передал Украине
"Гепарды" — достаточно посредственное оружие с ограниченными боевыми возможностями, — указывает военный аналитик Константин Сивков. — Это старые системы, бессильные против современной авиации, поэтому их быстро уничтожат. Настоящую современную бронетехнику, например танки "Леопард" в шестой и седьмой модификации, Берлин никогда Киеву не доверит. Этих машин у бундесвера мало, не поставляют даже в Польшу. С производством новой техники все непросто, так как промышленность напрямую зависит от российского газа. Все в комплексе".
Пожалуй, из того, что Берлин предоставил Киеву, лучше всего показали себя гранатометы Panzerfaust 3. В Донбассе отмечают: из западных противотанковых средств, с которыми довелось столкнуться, это оружие — одно из самых опасных. На первом этапе военной спецоперации украинские гранатометчики с Panzerfaust 3 доставили немало неприятностей танкистам армий России, ДНР и ЛНР.
Но сегодня бои в основном позиционные. Главная роль на фронте прочно закрепилась за артиллерией. Недолгое преимущество ВСУ в противотанковых средствах больше не актуально.
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Такого еще не видели". Чем западные трофеи удивили солдат в Донбассе
 
БезопасностьОлаф ШольцАнналена БербокАлексей ЛеонковБерлин (город)ГерманияВооруженные силы УкраиныБундесвер ГерманииWeltСеверный поток — 2
 
 
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