https://ria.ru/20220829/pomosch-1812947000.html

ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области

ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2022

ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области

"Единая Россия" передала рюкзаки и наборы для первоклассников трех районов Херсонской области, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:36

2022-08-29T16:36

2022-08-29T16:36

херсонская область

единая россия

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала рюкзаки и наборы для первоклассников трех районов Херсонской области, сообщила пресс-служба партии."Гуманитарная миссия "Единой России" передала рюкзаки и наборы для первоклассников директорам школ Херсонской области для последующей раздачи в образовательных учреждениях региона", - говорится в сообщении службы.Всего организаторы гуманитарной миссии планируют передать такие подарки 5000 первоклассников Херсонской области.В пресс-службе также отметили, что школы Херсонской области будут работать с 1 сентября в очном формате и по российским стандартам."Важно, чтобы это было действительно обучение, а не удаленка, как это было здесь последние два года", - подчеркнул депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.

https://ria.ru/20220827/bolnitsy-1812505227.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , единая россия, госдума рф, в мире