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ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области
ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2022
ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области
"Единая Россия" передала рюкзаки и наборы для первоклассников трех районов Херсонской области, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:36
2022-08-29T16:36
2022-08-29T16:36
херсонская область
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Единая Россия" передала рюкзаки и наборы для первоклассников трех районов Херсонской области, сообщила пресс-служба партии."Гуманитарная миссия "Единой России" передала рюкзаки и наборы для первоклассников директорам школ Херсонской области для последующей раздачи в образовательных учреждениях региона", - говорится в сообщении службы.Всего организаторы гуманитарной миссии планируют передать такие подарки 5000 первоклассников Херсонской области.В пресс-службе также отметили, что школы Херсонской области будут работать с 1 сентября в очном формате и по российским стандартам."Важно, чтобы это было действительно обучение, а не удаленка, как это было здесь последние два года", - подчеркнул депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.
https://ria.ru/20220827/bolnitsy-1812505227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , единая россия, госдума рф, в мире
Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ, В мире
ЕР передала школьные принадлежности первоклассникам в Херсонской области
"Единая Россия" передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Херсонской области