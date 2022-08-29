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Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда - РИА Новости, 29.08.2022
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Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда - РИА Новости, 29.08.2022
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда
Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:18
2022-08-29T12:18
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции ZET.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.По словам Дуды, "нет серьезных опасений по поводу нехватки продовольствия"."Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены", - сказал он.По мнению польского президента, некоторые лидеры мнений "хотят вызвать панику на рынке" для того, "чтобы поднять цены".
https://ria.ru/20220829/kommunizm-1812781524.html
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в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
12:18 29.08.2022
 
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда

Президент Польши Дуда: стране не грозит нехватка продуктов из-за дефицита углекислого газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции ZET.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.
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По словам Дуды, "нет серьезных опасений по поводу нехватки продовольствия".
"Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены", - сказал он.
По мнению польского президента, некоторые лидеры мнений "хотят вызвать панику на рынке" для того, "чтобы поднять цены".
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