https://ria.ru/20220829/polshf-1812846983.html
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда - РИА Новости, 29.08.2022
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда
Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:18
2022-08-29T12:18
2022-08-29T12:18
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции ZET.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.По словам Дуды, "нет серьезных опасений по поводу нехватки продовольствия"."Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены", - сказал он.По мнению польского президента, некоторые лидеры мнений "хотят вызвать панику на рынке" для того, "чтобы поднять цены".
https://ria.ru/20220829/kommunizm-1812781524.html
https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда
Президент Польши Дуда: стране не грозит нехватка продуктов из-за дефицита углекислого газа
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости.
Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции ZET
.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.
По словам Дуды, "нет серьезных опасений по поводу нехватки продовольствия".
"Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены", - сказал он.
По мнению польского президента, некоторые лидеры мнений "хотят вызвать панику на рынке" для того, "чтобы поднять цены".