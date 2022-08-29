https://ria.ru/20220829/polshf-1812846983.html

Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда

Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда - РИА Новости, 29.08.2022

Польше не грозит нехватка продовольствия, заявил Дуда

Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

в мире

польша

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg

ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польше не грозит нехватка продовольствия, несмотря на дефицит необходимого для производства мясных и молочных продуктов углекислого газа, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции ZET.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.По словам Дуды, "нет серьезных опасений по поводу нехватки продовольствия"."Что касается продовольственных проблем, то возникающие в этой дискуссии голоса абсолютно преувеличены", - сказал он.По мнению польского президента, некоторые лидеры мнений "хотят вызвать панику на рынке" для того, "чтобы поднять цены".

https://ria.ru/20220829/kommunizm-1812781524.html

https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, анджей дуда