https://ria.ru/20220829/podolsk-1812825314.html

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске - РИА Новости, 29.08.2022

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске

Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:14

2022-08-29T11:14

2022-08-29T11:14

новости подмосковья

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.В фестивале приняли участие 17 коллективов из 9 регионов России и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья. Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки "Ватага" из города Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии."Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск 13-й Московский областной фестиваль народного творчества "Славянское подворье", - говорится в сообщении.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск, московская область (подмосковье)