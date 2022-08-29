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Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске - РИА Новости, 29.08.2022
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Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске - РИА Новости, 29.08.2022
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:14
2022-08-29T11:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.В фестивале приняли участие 17 коллективов из 9 регионов России и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья. Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки "Ватага" из города Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии."Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск 13-й Московский областной фестиваль народного творчества "Славянское подворье", - говорится в сообщении.
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Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье)
11:14 29.08.2022
 

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль Славянское подворье в Подольске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В фестивале приняли участие 17 коллективов из 9 регионов России и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья. Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки "Ватага" из города Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии.
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль Славянское подворье в Подольске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
"Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск 13-й Московский областной фестиваль народного творчества "Славянское подворье", - говорится в сообщении.
 
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