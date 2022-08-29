Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в фестивале "Славянское подворье", который прошел на Певческом поле в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В фестивале приняли участие 17 коллективов из 9 регионов России и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья. Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки "Ватага" из города Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца "Садко" Московской областной филармонии.
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Славянское подворье" в Подольске
"Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск 13-й Московский областной фестиваль народного творчества "Славянское подворье", - говорится в сообщении.