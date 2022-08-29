https://ria.ru/20220829/po-1812959662.html

В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы

В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы - РИА Новости, 29.08.2022

В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы

Министерство цифрового развития предложило внести в реестр российского программного обеспечения программно-аппаратные комплексы, это позволит их разработчикам... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

экономика

технологии

максим паршин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство цифрового развития предложило внести в реестр российского программного обеспечения программно-аппаратные комплексы, это позволит их разработчикам претендовать на налоговые льготы для IT-специалистов, сообщило Минцифры."Теперь в реестр войдут и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в частности, необходимо и для того, чтобы разработчики и производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предложенные Минцифры, были приняты в июле 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.К примеру, к программно-аппаратным комплексам относятся системы видеонаблюдения или медицинской диагностики. Как уточнили в Минцифры, изменения также коснутся программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта - в реестровую запись "будет включаться соответствующий признак". В реестре также будут присутствовать сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. Как напомнили в министерстве, "они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую это программное обеспечение приносит"."Для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе - его наименование, ИНН и прочее. Для этого правообладатель должен подать в Минцифры мотивированное обращение",- добавляется в сообщении.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В рамках этих указаний Минцифры РФ 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.

https://ria.ru/20220829/utechka-1812841593.html

https://ria.ru/20220824/mintsifry-1811828420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, максим паршин, россия