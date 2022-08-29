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В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы - РИА Новости, 29.08.2022
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В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы
В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы - РИА Новости, 29.08.2022
В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы
Министерство цифрового развития предложило внести в реестр российского программного обеспечения программно-аппаратные комплексы, это позволит их разработчикам... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:19
2022-08-29T17:19
экономика
технологии
максим паршин
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство цифрового развития предложило внести в реестр российского программного обеспечения программно-аппаратные комплексы, это позволит их разработчикам претендовать на налоговые льготы для IT-специалистов, сообщило Минцифры."Теперь в реестр войдут и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в частности, необходимо и для того, чтобы разработчики и производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предложенные Минцифры, были приняты в июле 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.К примеру, к программно-аппаратным комплексам относятся системы видеонаблюдения или медицинской диагностики. Как уточнили в Минцифры, изменения также коснутся программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта - в реестровую запись "будет включаться соответствующий признак". В реестре также будут присутствовать сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. Как напомнили в министерстве, "они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую это программное обеспечение приносит"."Для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе - его наименование, ИНН и прочее. Для этого правообладатель должен подать в Минцифры мотивированное обращение",- добавляется в сообщении.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В рамках этих указаний Минцифры РФ 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.
https://ria.ru/20220829/utechka-1812841593.html
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экономика, технологии, максим паршин, россия
Экономика, Технологии, Максим Паршин, Россия
17:19 29.08.2022
 
В реестр российского ПО могут включить программно-аппаратные комплексы

Минцифры предложило включить в реестр российского ПО программно-аппаратные комплексы

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство цифрового развития предложило внести в реестр российского программного обеспечения программно-аппаратные комплексы, это позволит их разработчикам претендовать на налоговые льготы для IT-специалистов, сообщило Минцифры.
"Теперь в реестр войдут и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в частности, необходимо и для того, чтобы разработчики и производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предложенные Минцифры, были приняты в июле 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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К примеру, к программно-аппаратным комплексам относятся системы видеонаблюдения или медицинской диагностики. Как уточнили в Минцифры, изменения также коснутся программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта - в реестровую запись "будет включаться соответствующий признак". В реестре также будут присутствовать сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. Как напомнили в министерстве, "они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую это программное обеспечение приносит".
"Для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе - его наименование, ИНН и прочее. Для этого правообладатель должен подать в Минцифры мотивированное обращение",- добавляется в сообщении.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В рамках этих указаний Минцифры РФ 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.
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