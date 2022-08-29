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Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/plennye-1812824819.html
Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных
Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных - РИА Новости, 29.08.2022
Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных
Нельзя гарантировать, что противник не попытается опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, и таким образом не позволить им дать публичные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:13
2022-08-29T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Нельзя гарантировать, что противник не попытается опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, и таким образом не позволить им дать публичные показания, однако военные усилили меры безопасности для минимизации такой возможности, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Пленные, понимая, как развиваются ситуация и с приближением трибунала и с проведением судов непосредственно в республике, осознают все перспективы и начинают сотрудничать (со следствием), говорить… Заинтересованность в ликвидации такого рода свидетелей - людей, которые могут давать публично показания, - мы фиксируем. Гарантий, что противник не попытается сейчас опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, сейчас никто не даст. Однако со стороны наших военных были усилены меры безопасности, включая ПВО, для минимизации таких возможностей, чтобы они не заткнули таким образом свидетелей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 29.08.2022
 
Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных

Пушилин не исключил, что ВСУ попытаются вновь ударить по местам содержания пленных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Нельзя гарантировать, что противник не попытается опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, и таким образом не позволить им дать публичные показания, однако военные усилили меры безопасности для минимизации такой возможности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Пленные, понимая, как развиваются ситуация и с приближением трибунала и с проведением судов непосредственно в республике, осознают все перспективы и начинают сотрудничать (со следствием), говорить… Заинтересованность в ликвидации такого рода свидетелей - людей, которые могут давать публично показания, - мы фиксируем. Гарантий, что противник не попытается сейчас опять нанести удары по местам, где содержатся пленные, сейчас никто не даст. Однако со стороны наших военных были усилены меры безопасности, включая ПВО, для минимизации таких возможностей, чтобы они не заткнули таким образом свидетелей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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