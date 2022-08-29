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Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией - РИА Новости, 29.08.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220829/pes-1812969236.html
Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией
Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией - РИА Новости, 29.08.2022
Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией
Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:50
2022-08-29T19:27
хорошие новости
жилье
кировская область
киров
зеленоградск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила пресс-служба правительства региона."Гектор &lt;...&gt; разбудил лаем соседа-спасателя. Благодаря этому была спасена целая семья", — говорится в релизе.Пожар произошел в апреле 2021 года в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Выходы на улицу внутри горящего дома отрезал огонь. Спасатель Иван Малышев проснулся от лая Гектора и бросился на помощь. Вскоре приехали пожарные расчеты и начали тушить пламя. В результате пожара в доме сгорели крыша и вещи, обгорели стены. Всех жильцов удалось спасти, никто не пострадал.Премию "Мой ласковый и нужный зверь" вручают с 2019 года. На нее номинируют животных, совершивших важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. Номинанты в специальной номинации "В ответе за тех..." — люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.Заявить участника может любой гражданин России или другой страны.
https://ria.ru/20220820/sobaka-1810956854.html
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жилье, кировская область, киров, зеленоградск
Хорошие новости, Жилье, Кировская область, Киров, Зеленоградск
17:50 29.08.2022 (обновлено: 19:27 29.08.2022)
 
Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией

Спасший людей при пожаре пес из Кирова удостоился титула "Мой ласковый и нужный зверь"

© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской областиПес Гектор из Кировской области стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"
Пес Гектор из Кировской области стал лауреатом первой степени международной премии Мой ласковый и нужный зверь - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Пес Гектор из Кировской области стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Гектор <...> разбудил лаем соседа-спасателя. Благодаря этому была спасена целая семья", — говорится в релизе.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:11Хорошие новости
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
Пожар произошел в апреле 2021 года в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Выходы на улицу внутри горящего дома отрезал огонь. Спасатель Иван Малышев проснулся от лая Гектора и бросился на помощь. Вскоре приехали пожарные расчеты и начали тушить пламя. В результате пожара в доме сгорели крыша и вещи, обгорели стены. Всех жильцов удалось спасти, никто не пострадал.
"Церемония награждения проходила в Калининграде, к ней в прямом эфире подключился Киров. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, спасатель ГУ МЧС России по Кировской области Иван Малышев и хозяин пса Гектора Дмитрий Корякин", — добавили в пресс-службе правительства.
Премию "Мой ласковый и нужный зверь" вручают с 2019 года. На нее номинируют животных, совершивших важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. Номинанты в специальной номинации "В ответе за тех..." — люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.
Заявить участника может любой гражданин России или другой страны.
Пожарные в Иркутске спасли из горящей квартиры собаку
5 августа, 16:08
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку и реанимировали ее
 
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