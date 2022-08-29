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Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией

Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией - РИА Новости, 29.08.2022

Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией

Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:50

2022-08-29T17:50

2022-08-29T19:27

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила пресс-служба правительства региона."Гектор <...> разбудил лаем соседа-спасателя. Благодаря этому была спасена целая семья", — говорится в релизе.Пожар произошел в апреле 2021 года в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Выходы на улицу внутри горящего дома отрезал огонь. Спасатель Иван Малышев проснулся от лая Гектора и бросился на помощь. Вскоре приехали пожарные расчеты и начали тушить пламя. В результате пожара в доме сгорели крыша и вещи, обгорели стены. Всех жильцов удалось спасти, никто не пострадал.Премию "Мой ласковый и нужный зверь" вручают с 2019 года. На нее номинируют животных, совершивших важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. Номинанты в специальной номинации "В ответе за тех..." — люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.Заявить участника может любой гражданин России или другой страны.

https://ria.ru/20220820/sobaka-1810956854.html

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жилье, кировская область, киров, зеленоградск