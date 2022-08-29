17:50 29.08.2022 (обновлено: 19:27 29.08.2022)
Пса из Кирова, спасшего двух человек при пожаре, наградили премией
Спасший людей при пожаре пес из Кирова удостоился титула "Мой ласковый и нужный зверь"
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской областиПес Гектор из Кировской области стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"
Пес Гектор из Кировской области стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Пес Гектор, который в Кировской области спас при пожаре двух человек, стал лауреатом первой степени международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Гектор <...> разбудил лаем соседа-спасателя. Благодаря этому была спасена целая семья", — говорится в релизе.
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Пожар произошел в апреле 2021 года в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Выходы на улицу внутри горящего дома отрезал огонь. Спасатель Иван Малышев проснулся от лая Гектора и бросился на помощь. Вскоре приехали пожарные расчеты и начали тушить пламя. В результате пожара в доме сгорели крыша и вещи, обгорели стены. Всех жильцов удалось спасти, никто не пострадал.
"Церемония награждения проходила в Калининграде, к ней в прямом эфире подключился Киров. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, спасатель ГУ МЧС России по Кировской области Иван Малышев и хозяин пса Гектора Дмитрий Корякин", — добавили в пресс-службе правительства.
Премию "Мой ласковый и нужный зверь" вручают с 2019 года. На нее номинируют животных, совершивших важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. Номинанты в специальной номинации "В ответе за тех..." — люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.
Заявить участника может любой гражданин России или другой страны.