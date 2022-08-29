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На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта - РИА Новости, 29.08.2022
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На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта
На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта - РИА Новости, 29.08.2022
На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта
Услуги по оформлению паспорта РФ, а также оформлению регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на Госуслугах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T23:33
2022-08-29T23:33
россия
госуслуги
паспорт
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Услуги по оформлению паспорта РФ, а также оформлению регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на Госуслугах, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в СМИ появились сообщения о том, что раздел по получению паспортов, а также по регистрации и оформлению приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале Госуслуг. При попытке воспользоваться упомянутыми услугами в разделе "Паспорта Регистрация" выдает ошибку "Сервис МВД не отвечает" и просьбу попробовать подать заявление позже.В данный момент все услуги работают.
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россия, госуслуги, паспорт
Россия, Госуслуги, Паспорт
23:33 29.08.2022
 
На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта

На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта

© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.comРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.com
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Услуги по оформлению паспорта РФ, а также оформлению регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на Госуслугах, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в СМИ появились сообщения о том, что раздел по получению паспортов, а также по регистрации и оформлению приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале Госуслуг. При попытке воспользоваться упомянутыми услугами в разделе "Паспорта Регистрация" выдает ошибку "Сервис МВД не отвечает" и просьбу попробовать подать заявление позже.
В данный момент все услуги работают.
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РоссияГосуслугиПаспорт
 
 
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