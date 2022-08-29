https://ria.ru/20220829/pasport-1813035846.html

На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта

На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта - РИА Новости, 29.08.2022

На Госуслугах вновь стал доступен раздел по оформлению российского паспорта

Услуги по оформлению паспорта РФ, а также оформлению регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на Госуслугах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T23:33

2022-08-29T23:33

2022-08-29T23:33

россия

госуслуги

паспорт

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Услуги по оформлению паспорта РФ, а также оформлению регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на Госуслугах, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в СМИ появились сообщения о том, что раздел по получению паспортов, а также по регистрации и оформлению приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале Госуслуг. При попытке воспользоваться упомянутыми услугами в разделе "Паспорта Регистрация" выдает ошибку "Сервис МВД не отвечает" и просьбу попробовать подать заявление позже.В данный момент все услуги работают.

https://ria.ru/20220828/zagranpasport-1812737230.html

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россия, госуслуги, паспорт