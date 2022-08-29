https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812841730.html

Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой

Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой - РИА Новости, 29.08.2022

Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой

Почти каждый четвертый житель Великобритании не собирается включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию, сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:01

2022-08-29T12:01

2022-08-29T12:01

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цены

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти каждый четвертый житель Великобритании не собирается включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию, сообщила в понедельник газета Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes.По результатам исследования, 23% британцев не собираются включать отопление этой зимой, среди жителей с детьми младше 18 лет этот показатель вырос до 27%, говорится в статье.Еще 69% жителей страны планируют использовать меньше энергии для отопления, при этом 11% сообщили, что им придется взять кредит для оплаты счетов за энергию. Среди британцев, у которых есть дети младше 18 лет, кредит планируют взять 17%, пишет издание.Исследование было проведено до объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении ценового порога счетов за энергию в пятницу 26 августа.Результаты исследований были получены на основе опроса более 2 тысяч британцев.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, цены