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В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра
В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра - РИА Новости, 29.08.2022
В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра
Прокуратура разбирается в инциденте с уничтожением почти 1,5 тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:41
2022-08-29T09:41
2022-08-29T13:21
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте с уничтожением почти 1,5 тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место выпуска молоди в Енисей под Красноярском, сообщает прокуратура региона.По ее данным, установлено, что 26 августа 2022 года с территориального обособленного структурного подразделения Белоярский рыбоводный завод в рамках компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и на основании заключенных договоров с хозяйствующими субъектами Енисейским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" шел выпуск молоди осетра сибирского и стерляди."Вопреки требованиям закона, при транспортировании молоди рыбы осетра сибирского, в районе 22 километра автодороги Сухобузимо — Атаманово сотрудниками филиала допущено умышленное уничтожение водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем количестве 1440 штук", — говорится в сообщении.В прокуратуре не уточнили способа уничтожения мальков. По данному факту прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании руководителю Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" .Фактическое устранение выявленных нарушений закона, а также проведение следственным органом процессуальной проверки по данным обстоятельствам поставлено на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20211126/ikra-1760821452.html
https://ria.ru/20211102/dgtu-1757197672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
09:41 29.08.2022 (обновлено: 13:21 29.08.2022)
В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра
В Красноярском крае рыбоводы умышленно выкинули 1440 мальков краснокнижного осетра
КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости.
Прокуратура разбирается в инциденте с уничтожением почти 1,5 тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место выпуска молоди в Енисей под Красноярском, сообщает
прокуратура региона.
По ее данным, установлено, что 26 августа 2022 года с территориального обособленного структурного подразделения Белоярский рыбоводный завод в рамках компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и на основании заключенных договоров с хозяйствующими субъектами Енисейским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" шел выпуск молоди осетра сибирского и стерляди.
"Вопреки требованиям закона, при транспортировании молоди рыбы осетра сибирского, в районе 22 километра автодороги Сухобузимо — Атаманово сотрудниками филиала допущено умышленное уничтожение водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем количестве 1440 штук", — говорится в сообщении.
В прокуратуре не уточнили способа уничтожения мальков. По данному факту прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании руководителю Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" .
Фактическое устранение выявленных нарушений закона, а также проведение следственным органом процессуальной проверки по данным обстоятельствам поставлено на контроль прокуратуры.