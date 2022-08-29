https://ria.ru/20220829/osetr-1812803865.html

В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра

В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра - РИА Новости, 29.08.2022

В Красноярском крае умышленно уничтожили мальков сибирского осетра

Прокуратура разбирается в инциденте с уничтожением почти 1,5 тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:41

2022-08-29T09:41

2022-08-29T13:21

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте с уничтожением почти 1,5 тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место выпуска молоди в Енисей под Красноярском, сообщает прокуратура региона.По ее данным, установлено, что 26 августа 2022 года с территориального обособленного структурного подразделения Белоярский рыбоводный завод в рамках компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и на основании заключенных договоров с хозяйствующими субъектами Енисейским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" шел выпуск молоди осетра сибирского и стерляди."Вопреки требованиям закона, при транспортировании молоди рыбы осетра сибирского, в районе 22 километра автодороги Сухобузимо — Атаманово сотрудниками филиала допущено умышленное уничтожение водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем количестве 1440 штук", — говорится в сообщении.В прокуратуре не уточнили способа уничтожения мальков. По данному факту прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании руководителю Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" .Фактическое устранение выявленных нарушений закона, а также проведение следственным органом процессуальной проверки по данным обстоятельствам поставлено на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20211126/ikra-1760821452.html

https://ria.ru/20211102/dgtu-1757197672.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край