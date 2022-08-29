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Миллион клиентов ВТБ подключили карты к Mir Pay для оплаты через смартфон - РИА Новости, 29.08.2022
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Миллион клиентов ВТБ подключили карты к Mir Pay для оплаты через смартфон
Миллион клиентов ВТБ подключили карты к Mir Pay для оплаты через смартфон - РИА Новости, 29.08.2022
Миллион клиентов ВТБ подключили карты к Mir Pay для оплаты через смартфон
Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту "Мир" к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:09
2022-08-29T14:09
втб
экономика
технологии
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту "Мир" к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона, сообщает пресс-служба банка.На токенизированные операции сегодня приходится уже свыше 10% общего объема покупок по национальным картам – вдвое больше, чем годом ранее, а оборот по ним вырос год к году более чем в 6 раз.В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам "Мир" ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно – почти в 4 раза.Динамика платежей через Pay-сервисы кратно превысила темпы роста всего оборота по картам "Мир" ВТБ. Общий объем транзакций по национальным картам клиентов банка за январь-июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70%, в то время как объем токенизированных операций по картам "Мир" увеличился год к году в 6,3 раза."Рост интереса к токенизированным платежам по картам мы наблюдаем уже несколько лет. Pay-сервисы просты и очень удобны, так как позволяют всегда иметь доступ к своим средствам. К тому же, они более безопасны. На фоне роста популярности карт "Мир" в целом объем токенизированных платежей по ним кратно увеличился и продолжит расти", - комментирует начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.Общий портфель действующих карт "Мир" ВТБ сегодня составляет 14 миллионов штук. За первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 миллиона карт "Мир" - почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате: всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона таких карт.Летом на национальные карты пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. С января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть, а в сегменте цифрового "Мира" оборот вырос втрое. В тратах по виртуальным картам доля "Мира" достигла 85%.
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втб, экономика, технологии
ВТБ, Экономика, Технологии
14:09 29.08.2022
 

Миллион клиентов ВТБ подключили карты к Mir Pay для оплаты через смартфон

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКарта "Мир" банка ВТБ
Карта Мир банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту "Мир" к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона, сообщает пресс-служба банка.
На токенизированные операции сегодня приходится уже свыше 10% общего объема покупок по национальным картам – вдвое больше, чем годом ранее, а оборот по ним вырос год к году более чем в 6 раз.
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В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам "Мир" ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно – почти в 4 раза.
Динамика платежей через Pay-сервисы кратно превысила темпы роста всего оборота по картам "Мир" ВТБ. Общий объем транзакций по национальным картам клиентов банка за январь-июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70%, в то время как объем токенизированных операций по картам "Мир" увеличился год к году в 6,3 раза.
"Рост интереса к токенизированным платежам по картам мы наблюдаем уже несколько лет. Pay-сервисы просты и очень удобны, так как позволяют всегда иметь доступ к своим средствам. К тому же, они более безопасны. На фоне роста популярности карт "Мир" в целом объем токенизированных платежей по ним кратно увеличился и продолжит расти", - комментирует начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.
Общий портфель действующих карт "Мир" ВТБ сегодня составляет 14 миллионов штук. За первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 миллиона карт "Мир" - почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате: всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона таких карт.
Летом на национальные карты пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. С января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть, а в сегменте цифрового "Мира" оборот вырос втрое. В тратах по виртуальным картам доля "Мира" достигла 85%.
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