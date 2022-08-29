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В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/oon-1813014858.html
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:44
2022-08-29T21:03
специальная военная операция на украине
энергодар
в мире
днепр (город)
европа
оон
запорожская аэс
украина
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ООН, 29 авг – РИА Новости. ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Дюжаррик отрицательно ответил на вопрос, есть ли у ООН оценка того, кто обстрелял ЗАЭС. Он добавил: "Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы".Находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В марте ее взяли под охрану российские военные. В МИД России подчеркивали, что это оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html
энергодар
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энергодар, в мире, днепр (город), европа, оон, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, В мире, Днепр (город), Европа, ООН, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины
20:44 29.08.2022 (обновлено: 21:03 29.08.2022)
 
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

Представитель генсека Дюжаррик заявил, что в ООН не знают, кто обстреливает ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 авг – РИА Новости. ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик отрицательно ответил на вопрос, есть ли у ООН оценка того, кто обстрелял ЗАЭС. Он добавил: "Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы".
Находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В марте ее взяли под охрану российские военные. В МИД России подчеркивали, что это оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:27Специальная военная операция на Украине
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВ миреДнепр (город)ЕвропаООНЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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