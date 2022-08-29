https://ria.ru/20220829/oon-1813014858.html
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:44
2022-08-29T20:44
2022-08-29T21:03
специальная военная операция на украине
энергодар
в мире
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запорожская аэс
украина
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ООН, 29 авг – РИА Новости. ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Дюжаррик отрицательно ответил на вопрос, есть ли у ООН оценка того, кто обстрелял ЗАЭС. Он добавил: "Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы".Находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В марте ее взяли под охрану российские военные. В МИД России подчеркивали, что это оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html
энергодар
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РИА Новости
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20:44 29.08.2022 (обновлено: 21:03 29.08.2022)
В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС
Представитель генсека Дюжаррик заявил, что в ООН не знают, кто обстреливает ЗАЭС