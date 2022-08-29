https://ria.ru/20220829/oon-1813014858.html

В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:44

2022-08-29T20:44

2022-08-29T21:03

специальная военная операция на украине

энергодар

в мире

днепр (город)

европа

оон

запорожская аэс

украина

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ООН, 29 авг – РИА Новости. ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, организация призывает прекратить обстрелы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Дюжаррик отрицательно ответил на вопрос, есть ли у ООН оценка того, кто обстрелял ЗАЭС. Он добавил: "Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы".Находящаяся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В марте ее взяли под охрану российские военные. В МИД России подчеркивали, что это оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html

энергодар

днепр (город)

европа

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, в мире, днепр (город), европа, оон, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины