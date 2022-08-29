https://ria.ru/20220829/okhlobystin-1812384828.html
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным - РИА Новости, 29.08.2022
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным
Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:00
2022-08-29T06:00
2022-08-29T06:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
иван охлобыстин
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812345484_176:0:1355:663_1920x0_80_0_0_fe17de9e526073e27f81f012ecc1f4bd.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба.Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". В основе сценария — реальные события.История фокусируется на противостоянии сирот и сотрудников детского дома. Дирекция только укрепляет в детях ощущение брошенности, а совсем не чувство безопасности."Любое существо на планете воспитывает детей любовью, и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья", —рассказывает режиссер.Одну из главных ролей сыграла Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру"). В фильме также снялся Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Это его дебют в большом кино."Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно", — подчеркивают в пресс-службе.
https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812345484_326:0:1210:663_1920x0_80_0_0_e39fffec31f9509dd9cf242ccc620852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, иван охлобыстин, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Иван Охлобыстин, Знаменитости, звезды
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным
Светская премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным состоится на ММКФ 29 августа
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба.
Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". В основе сценария — реальные события.
История фокусируется на противостоянии сирот и сотрудников детского дома. Дирекция только укрепляет в детях ощущение брошенности, а совсем не чувство безопасности.
"Любое существо на планете воспитывает детей любовью, и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья", —рассказывает режиссер.
Одну из главных ролей сыграла Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру"). В фильме также снялся Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Это его дебют в большом кино.
"Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно", — подчеркивают в пресс-службе.