https://ria.ru/20220829/okhlobystin-1812384828.html

На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным

На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным - РИА Новости, 29.08.2022

На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным

Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:00

2022-08-29T06:00

2022-08-29T06:00

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба.Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". В основе сценария — реальные события.История фокусируется на противостоянии сирот и сотрудников детского дома. Дирекция только укрепляет в детях ощущение брошенности, а совсем не чувство безопасности."Любое существо на планете воспитывает детей любовью, и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья", —рассказывает режиссер.Одну из главных ролей сыграла Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру"). В фильме также снялся Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Это его дебют в большом кино."Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно", — подчеркивают в пресс-службе.

https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, иван охлобыстин, знаменитости, звезды