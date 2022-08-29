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На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/okhlobystin-1812384828.html
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным - РИА Новости, 29.08.2022
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным
Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:00
2022-08-29T06:00
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба.Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". В основе сценария — реальные события.История фокусируется на противостоянии сирот и сотрудников детского дома. Дирекция только укрепляет в детях ощущение брошенности, а совсем не чувство безопасности."Любое существо на планете воспитывает детей любовью, и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья", —рассказывает режиссер.Одну из главных ролей сыграла Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру"). В фильме также снялся Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Это его дебют в большом кино."Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно", — подчеркивают в пресс-службе.
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новости культуры, кино и сериалы, иван охлобыстин, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Иван Охлобыстин, Знаменитости, звезды
06:00 29.08.2022
 
На ММКФ состоится премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным

Светская премьера фильма "Недетский дом" с Охлобыстиным состоится на ММКФ 29 августа

© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTIONКадр из фильма "Недетский дом"
Кадр из фильма Недетский дом
© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на Московском международном кинофестивале состоится светская премьера фильма Михаила Расходникова "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой в главных ролях, сообщает пресс-служба.
© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTIONКадр из фильма "Недетский дом"
Кадр из фильма Недетский дом
© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTION
Кадр из фильма "Недетский дом"
Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". В основе сценария — реальные события.
История фокусируется на противостоянии сирот и сотрудников детского дома. Дирекция только укрепляет в детях ощущение брошенности, а совсем не чувство безопасности.
"Любое существо на планете воспитывает детей любовью, и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья", —рассказывает режиссер.
© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTIONКадр из фильма "Недетский дом"
Кадр из фильма Недетский дом
© Предоставлено пресс-службой INSIDEPROMOTION
Кадр из фильма "Недетский дом"
Одну из главных ролей сыграла Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру"). В фильме также снялся Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Это его дебют в большом кино.
"Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно", — подчеркивают в пресс-службе.
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