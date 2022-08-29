https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html

На Сахалине два мальчика попытались потушить Вечный огонь

На Сахалине два мальчика попытались потушить Вечный огонь - РИА Новости, 29.08.2022

На Сахалине два мальчика попытались потушить Вечный огонь

Следователи выясняют причастность подростков к попытке осквернения Вечного огня в пгт Ноглики на севере Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:27

2022-08-29T12:27

2022-08-29T12:27

происшествия

сахалинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Следователи выясняют причастность подростков к попытке осквернения Вечного огня в пгт Ноглики на севере Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК по Сахалинской области.Как уточнил РИА Новости мэр Ногликского района Сергей Камелин, двое мальчиков 10-12 лет в воскресенье пытались потушить Вечный огонь водой из пластиковой банки, а потом кинули ее в пламя. Прохожие это сняли на камеру и распространили в соцсетях."Когда мы узнали о происшествии, сразу вызвали на место специалистов компании "Сахалиноблгаз". Они на время работы потушили пламя, достали брошенную кем-то ранее железную банку, а пластик сгорел полностью. Затем вновь зажгли Вечный огонь", - рассказал мэр.По его словам, в школах района срочно проведут классные часы о значении Вечного огня, а родителей попросят поговорить с детьми на эту же тему."Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о попытке повреждения подростками Вечного огня в пгт Ноглики организовано проведение доследственной проверки", - информирует региональный СУСК.По информации пресс-службы ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям подростков и их родителей, а также приняты меры профилактического характера.Это не первый случай осквернения Вечного огня в Ногликах. 27 мая этого года 43-летний мужчина на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего павших в Великой Отечественной войне, бросил на Вечный огонь свою куртку. В результате часть объекта была повреждена, а также было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220725/vandal-1804752084.html

https://ria.ru/20220805/sk-1807384711.html

https://ria.ru/20220719/prestuplenie-1803542566.html

сахалинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)