16:59 29.08.2022 (обновлено: 17:00 29.08.2022)
Мэр Одессы выступил против сноса памятников
Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
РИМ, 29 авг – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II.
"Я против сноса статуй. Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - заявил мэр Одессы.
Труханов подчеркнул, что считает о ошибочным мнение о "пророссийском" характере города.
"Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти. Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние тридцать лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты", - сказал мэр Одессы.
В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".