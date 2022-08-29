https://ria.ru/20220829/odessa-1812955159.html

Мэр Одессы выступил против сноса памятников

Мэр Одессы выступил против сноса памятников - РИА Новости, 29.08.2022

Мэр Одессы выступил против сноса памятников

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:59

2022-08-29T16:59

2022-08-29T17:00

екатерина ii

владимир зеленский

одесса

в мире

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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II."Я против сноса статуй. Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - заявил мэр Одессы.Труханов подчеркнул, что считает о ошибочным мнение о "пророссийском" характере города.В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".

https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html

https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатерина ii, владимир зеленский, одесса, в мире