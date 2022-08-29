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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:40
2022-08-29T22:40
2022-08-29T22:40
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.54 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 21.45 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 21.54 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из артиллерии