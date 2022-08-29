https://ria.ru/20220829/obstrel-1813031968.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:40

2022-08-29T22:40

2022-08-29T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберной артиллерии, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.54 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 21.45 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 21.54 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

донецк (днр)

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины