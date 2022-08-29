https://ria.ru/20220829/obstrel-1813002976.html

Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС

Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС

Непрекращающиеся обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ могут привести к нарушению электроснабжения самой Украины, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:33

2022-08-29T19:33

2022-08-29T19:52

специальная военная операция на украине

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ могут привести к нарушению электроснабжения самой Украины, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.По его словам, регион обстреливают в том числе ракетами иностранного производства, которые страны Запада поставляют Украине."Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих по сути дела варварских и преступных действиях", — заключил Леонтьев.Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

херсонская область

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в мире, украина, херсонская область , запорожская область, жкх