19:33 29.08.2022 (обновлено: 19:52 29.08.2022)
Херсонские власти предупредили Киев о последствиях обстрела Каховской ГЭС
Глава Каховского района Леонтьев: обстрел ГЭС может нарушить электроснабжение Украины
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Непрекращающиеся обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ могут привести к нарушению электроснабжения самой Украины, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает ежедневно и по несколько раз в том числе среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС", — сказал собеседник агентства.
По его словам, регион обстреливают в том числе ракетами иностранного производства, которые страны Запада поставляют Украине.
"Западные страны не просто провоцируют, а прямо участвуют в этих по сути дела варварских и преступных действиях", — заключил Леонтьев.
Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.