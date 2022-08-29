https://ria.ru/20220829/obstrel-1812937739.html
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС
Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:06
2022-08-29T16:06
2022-08-29T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_0:270:2984:1949_1920x0_80_0_0_7b962482822e92c2bbd3706432600a6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар."Нацформирования ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС", - говорится в сообщении.Основная цель боевиков - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике, отметили власти. В сообщении выложены фото пробитой крыши спецкорпуса, в котором хранится топливо для реактора.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812937548.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_3f47aa53ff507de5a1aa8ead63fb67fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
16:06 29.08.2022 (обновлено: 16:16 29.08.2022)
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС