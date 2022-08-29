Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812937739.html
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС
Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:06
2022-08-29T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_0:270:2984:1949_1920x0_80_0_0_7b962482822e92c2bbd3706432600a6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар."Нацформирования ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС", - говорится в сообщении.Основная цель боевиков - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике, отметили власти. В сообщении выложены фото пробитой крыши спецкорпуса, в котором хранится топливо для реактора.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812937548.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_3f47aa53ff507de5a1aa8ead63fb67fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
16:06 29.08.2022 (обновлено: 16:16 29.08.2022)
 
ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС

ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар.
"Нацформирования ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо
Основная цель боевиков - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике, отметили власти. В сообщении выложены фото пробитой крыши спецкорпуса, в котором хранится топливо для реактора.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала