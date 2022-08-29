https://ria.ru/20220829/obstrel-1812937739.html

ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС

ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС

Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:06

2022-08-29T16:06

2022-08-29T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

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магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов, сообщает администрация города Энергодар."Нацформирования ВСУ ведут артиллерийский огонь вплотную к энергоблокам ЗАЭС", - говорится в сообщении.Основная цель боевиков - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике, отметили власти. В сообщении выложены фото пробитой крыши спецкорпуса, в котором хранится топливо для реактора.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812937548.html

энергодар

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, магатэ