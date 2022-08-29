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ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812904406.html
ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС
ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:38
2022-08-29T15:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
каховская гэс
новая каховка
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Он уточнил, что ВСУ бьют по Каховскому мосту, который проходит по дамбе ГЭС, административным зданиям и в район шлюзового канала.Украинские войска наносят удары по городу Новая Каховка уже практически сутки, работает система ПВО.По словам Леонтьева, один из снарядов HIMARS упал во дворе дома по улице Букина и не разорвался. Его деактивировали и вывезли военные саперы.В городе объявлена эвакуация сотрудников с рабочих мест, люди уходят в убежища. Глава администрации района подчеркнул, что эвакуация жителей из города не планируется.Всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа. Используются в том числе американские системы HIMARS и тактический ракетный комплекс "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, каховская гэс, новая каховка, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Каховская ГЭС, Новая Каховка, Запорожская область
14:38 29.08.2022 (обновлено: 15:12 29.08.2022)
 
ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС, сработала система ПВО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"ГЭС работает, но угроза энергетической безопасности существует и возрастает", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что ВСУ бьют по Каховскому мосту, который проходит по дамбе ГЭС, административным зданиям и в район шлюзового канала.
Украинские войска наносят удары по городу Новая Каховка уже практически сутки, работает система ПВО.
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По словам Леонтьева, один из снарядов HIMARS упал во дворе дома по улице Букина и не разорвался. Его деактивировали и вывезли военные саперы.
В городе объявлена эвакуация сотрудников с рабочих мест, люди уходят в убежища. Глава администрации района подчеркнул, что эвакуация жителей из города не планируется.
Всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа. Используются в том числе американские системы HIMARS и тактический ракетный комплекс "Точка-У".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.
Рынок в Новой Каховке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКаховская ГЭСНовая КаховкаЗапорожская область
 
 
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