https://ria.ru/20220829/obstrel-1812904406.html

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС

Украинские войска нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:38

2022-08-29T14:38

2022-08-29T15:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

каховская гэс

новая каховка

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Он уточнил, что ВСУ бьют по Каховскому мосту, который проходит по дамбе ГЭС, административным зданиям и в район шлюзового канала.Украинские войска наносят удары по городу Новая Каховка уже практически сутки, работает система ПВО.По словам Леонтьева, один из снарядов HIMARS упал во дворе дома по улице Букина и не разорвался. Его деактивировали и вывезли военные саперы.В городе объявлена эвакуация сотрудников с рабочих мест, люди уходят в убежища. Глава администрации района подчеркнул, что эвакуация жителей из города не планируется.Всего за минувшие сутки ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа. Используются в том числе американские системы HIMARS и тактический ракетный комплекс "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html

херсонская область

украина

новая каховка

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, каховская гэс, новая каховка, запорожская область