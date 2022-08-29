https://ria.ru/20220829/obstrel-1812884222.html

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 29.08.2022

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы

Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:46

2022-08-29T13:46

2022-08-29T13:50

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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили РИА Новости в экстренных службах местной администрации."Ночью по жилым домам в Берислав в районе школы №4 были прилеты. Большую часть снарядов сбила российская ПВО, к счастью жертв нет, но здание сильно повреждено. В квартирах близлежащих домов вылетали окна и побило крыши", - сказал представитель экстренных служб города.

https://ria.ru/20220828/obstrel-1812766786.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр