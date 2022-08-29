https://ria.ru/20220829/obstrel-1812884222.html
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 29.08.2022
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы
Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:46
2022-08-29T13:46
2022-08-29T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили РИА Новости в экстренных службах местной администрации."Ночью по жилым домам в Берислав в районе школы №4 были прилеты. Большую часть снарядов сбила российская ПВО, к счастью жертв нет, но здание сильно повреждено. В квартирах близлежащих домов вылетали окна и побило крыши", - сказал представитель экстренных служб города.
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812766786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:46 29.08.2022 (обновлено: 13:50 29.08.2022)
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы
В Бериславе Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы номер четыре