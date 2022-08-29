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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 29.08.2022
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы
Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:46
2022-08-29T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили РИА Новости в экстренных службах местной администрации."Ночью по жилым домам в Берислав в районе школы №4 были прилеты. Большую часть снарядов сбила российская ПВО, к счастью жертв нет, но здание сильно повреждено. В квартирах близлежащих домов вылетали окна и побило крыши", - сказал представитель экстренных служб города.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:46 29.08.2022 (обновлено: 13:50 29.08.2022)
 
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы

В Бериславе Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадало здание школы номер четыре

© РИА НовостиПоследствия обстрела ВСУ в Бериславе под Херсоном
Последствия обстрела ВСУ в Бериславе под Херсоном
© РИА Новости
Последствия обстрела ВСУ в Бериславе под Херсоном
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Здание средней школы в Бериславе под Херсоном сильно повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в преддверии начала учебного года, сообщили РИА Новости в экстренных службах местной администрации.
"Ночью по жилым домам в Берислав в районе школы №4 были прилеты. Большую часть снарядов сбила российская ПВО, к счастью жертв нет, но здание сильно повреждено. В квартирах близлежащих домов вылетали окна и побило крыши", - сказал представитель экстренных служб города.
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 22:11Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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