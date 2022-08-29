https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин - РИА Новости, 29.08.2022

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин

Украинские войска обстреляли в понедельник рынок в Новой Каховке, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек, передает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:36

2022-08-29T13:36

2022-08-29T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсон

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник рынок в Новой Каховке, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Помимо этого, разбитыми оказались другие строения, некоторые магазины уничтожены полностью. Данных о жертвах пока не поступали.Ранее сообщалось, что украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты. При этом обстрелы Херсона и других городов области продолжились и днем в понедельник.

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812811795.html

новая каховка

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рынок в Новой Каховке после обстрела ВСУ Украинским ударом по рынку в Новой Каховке в Херсонской области разрушен магазин детских игрушек, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-08-29T13:36 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая каховка, херсон