https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин - РИА Новости, 29.08.2022
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин
Украинские войска обстреляли в понедельник рынок в Новой Каховке, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек, передает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:36
2022-08-29T13:36
2022-08-29T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсон
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник рынок в Новой Каховке, в результате разрушено несколько магазинов, в том числе магазин детских игрушек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Помимо этого, разбитыми оказались другие строения, некоторые магазины уничтожены полностью. Данных о жертвах пока не поступали.Ранее сообщалось, что украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты. При этом обстрелы Херсона и других городов области продолжились и днем в понедельник.
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812811795.html
новая каховка
херсон
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рынок в Новой Каховке после обстрела ВСУ
Украинским ударом по рынку в Новой Каховке в Херсонской области разрушен магазин детских игрушек, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-08-29T13:36
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсон
13:36 29.08.2022 (обновлено: 13:50 29.08.2022)
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ разрушен детский магазин
При обстреле рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ разрушен магазин игрушек