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Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812869668.html
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти - РИА Новости, 29.08.2022
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти
Число пострадавших из-за обстрела со стороны Украины Энергодара возросло до 10 человек, сейчас обстановка в городе спокойная, сообщил член главного совета... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:14
2022-08-29T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энергодар
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела со стороны Украины Энергодара возросло до 10 человек, сейчас обстановка в городе спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обстрелы Энергодара начались накануне вечером и продолжились утром в понедельник. Сообщалось, что пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии."Число пострадавших возросла до 10 человек", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, сейчас обстановка в городе спокойная.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html
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украина
энергодар
запорожская область
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в мире, украина, энергодар, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергодар, Запорожская область, Херсонская область
13:14 29.08.2022 (обновлено: 13:38 29.08.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до десяти

Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела со стороны Украины Энергодара возросло до 10 человек, сейчас обстановка в городе спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Обстрелы Энергодара начались накануне вечером и продолжились утром в понедельник. Сообщалось, что пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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"Число пострадавших возросла до 10 человек", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сейчас обстановка в городе спокойная.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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