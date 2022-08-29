https://ria.ru/20220829/obstrel-1812869668.html

Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти

Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти - РИА Новости, 29.08.2022

Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до десяти

Число пострадавших из-за обстрела со стороны Украины Энергодара возросло до 10 человек, сейчас обстановка в городе спокойная, сообщил член главного совета... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:14

2022-08-29T13:14

2022-08-29T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела со стороны Украины Энергодара возросло до 10 человек, сейчас обстановка в городе спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обстрелы Энергодара начались накануне вечером и продолжились утром в понедельник. Сообщалось, что пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии."Число пострадавших возросла до 10 человек", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, сейчас обстановка в городе спокойная.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

украина

энергодар

запорожская область

херсонская область

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в мире, украина, энергодар, запорожская область, херсонская область