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ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:21
2022-08-29T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
новая каховка
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах администрации Херсонской области."Всю прошедшую ночь ВСУ обстреливало ракетами инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбило большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам", - сказал представитель экстренных служб.
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херсон
новая каховка
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в мире, херсон, новая каховка, вооруженные силы украины, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
10:21 29.08.2022 (обновлено: 10:24 29.08.2022)
 
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке

Херсонские власти заявили о повреждении гражданских объектов из-за ночного обстрела ВСУ

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах администрации Херсонской области.
"Всю прошедшую ночь ВСУ обстреливало ракетами инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбило большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам", - сказал представитель экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныУкраинаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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