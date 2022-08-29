https://ria.ru/20220829/obstrel-1812811795.html

ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке

ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке

Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:21

2022-08-29T10:21

2022-08-29T10:24

специальная военная операция на украине

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украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах администрации Херсонской области."Всю прошедшую ночь ВСУ обстреливало ракетами инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбило большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220828/obstrel-1812773152.html

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новая каховка

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, новая каховка, вооруженные силы украины, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр