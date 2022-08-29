https://ria.ru/20220829/obstrel-1812811795.html
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:21
2022-08-29T10:21
2022-08-29T10:24
специальная военная операция на украине
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херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах администрации Херсонской области."Всю прошедшую ночь ВСУ обстреливало ракетами инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбило большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20220828/obstrel-1812773152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:21 29.08.2022 (обновлено: 10:24 29.08.2022)
ВСУ ночью обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
Херсонские власти заявили о повреждении гражданских объектов из-за ночного обстрела ВСУ