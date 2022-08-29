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Nokia полностью прекратит деятельность в России - РИА Новости, 29.08.2022
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Nokia полностью прекратит деятельность в России
Nokia полностью прекратит деятельность в России - РИА Новости, 29.08.2022
Nokia полностью прекратит деятельность в России
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России, сообщает Reuters. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:01
2022-08-29T19:01
экономика
россия
технологии
nokia corporation
ericsson
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России, сообщает Reuters."К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", — заявил представитель компании.Он добавил, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие.Также об уходе с российского рынка объявил шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Компания намерена до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников. В Ericsson подтвердили, что будут сворачивать деятельность в стране по мере выполнения обязательств по договорам с заказчиками.С началом спецоперации на Украине множество западных компаний приостановили деятельность в России. Ряд предприятий объявил о полном уходе с российского рынка. Правительства США и стран — союзников Америки ввели новые санкции против Москвы, стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоносителей из России. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего — к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, россия, технологии, nokia corporation, ericsson, nokia (смартфон)
Экономика, Россия, Технологии, Nokia Corporation, Ericsson, Nokia (смартфон)
19:01 29.08.2022
 
Nokia полностью прекратит деятельность в России

Nokia объявила о планах полностью уйти из России к концу года

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Nokia
Стенд компании Nokia - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Стенд компании Nokia. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России, сообщает Reuters.
"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", — заявил представитель компании.
Он добавил, что официальное присутствие в стране сохранится, пока не завершится юридическое закрытие.
Также об уходе с российского рынка объявил шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Компания намерена до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников. В Ericsson подтвердили, что будут сворачивать деятельность в стране по мере выполнения обязательств по договорам с заказчиками.
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С началом спецоперации на Украине множество западных компаний приостановили деятельность в России. Ряд предприятий объявил о полном уходе с российского рынка. Правительства США и стран — союзников Америки ввели новые санкции против Москвы, стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоносителей из России. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего — к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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