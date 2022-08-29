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СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД - РИА Новости, 29.08.2022
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СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД
СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД - РИА Новости, 29.08.2022
СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД
Тегеран готов поставить на мировой рынок около 93 миллионов баррелей нефти в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:25
2022-08-29T14:25
в мире
цены на нефть
нефть
иран
сша
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
санкции
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Тегеран готов поставить на мировой рынок около 93 миллионов баррелей нефти в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Блумберг.По данным агентства, на иранских танкерах в водах Персидского залива и Сингапура, а также вблизи Китая хранится около 93 миллионов баррелей сырой нефти. Отмечается, что такой объем может быть поставлен на рынок сразу после подписания соглашения СВПД.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220826/molba-1812214107.html
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в мире, цены на нефть, нефть, иран, сша, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), санкции
В мире, Цены на нефть, Нефть, Иран, США, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Санкции
14:25 29.08.2022
 
СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД

Bloomberg: Иран может поставить на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiНефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Тегеран готов поставить на мировой рынок около 93 миллионов баррелей нефти в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Блумберг.
По данным агентства, на иранских танкерах в водах Персидского залива и Сингапура, а также вблизи Китая хранится около 93 миллионов баррелей сырой нефти. Отмечается, что такой объем может быть поставлен на рынок сразу после подписания соглашения СВПД.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 06:56
"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 03:51
Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России
 
В миреЦены на нефтьНефтьИранСШАЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Санкции
 
 
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