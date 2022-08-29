https://ria.ru/20220829/neft-1812793180.html
Цены на нефть выросли более чем на процент
Цены на нефть выросли более чем на процент - РИА Новости, 29.08.2022
Цены на нефть выросли более чем на процент
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:26
2022-08-29T08:26
2022-08-29T08:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сингапур
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wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - также на 1,08%, до 94,15 доллара."Несмотря на "ястребиные" настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают "бычьи" настроения", - сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить ее добычу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/germaniya-1812792051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сингапур, саудовская аравия, опек, brent, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Сингапур, Саудовская Аравия, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Цены на нефть выросли более чем на процент
Цены на нефть выросли более чем на процент на ожиданиях сокращения предложения