https://ria.ru/20220829/neft-1812793180.html

Цены на нефть выросли более чем на процент

Цены на нефть выросли более чем на процент - РИА Новости, 29.08.2022

Цены на нефть выросли более чем на процент

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:26

2022-08-29T08:26

2022-08-29T08:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сингапур

саудовская аравия

опек

brent

wti (нефть)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - также на 1,08%, до 94,15 доллара."Несмотря на "ястребиные" настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают "бычьи" настроения", - сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить ее добычу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/germaniya-1812792051.html

сингапур

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сингапур, саудовская аравия, опек, brent, wti (нефть), цены на нефть