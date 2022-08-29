Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть выросли более чем на процент - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220829/neft-1812793180.html
Цены на нефть выросли более чем на процент
Цены на нефть выросли более чем на процент - РИА Новости, 29.08.2022
Цены на нефть выросли более чем на процент
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:26
2022-08-29T08:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сингапур
саудовская аравия
опек
brent
wti (нефть)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - также на 1,08%, до 94,15 доллара."Несмотря на "ястребиные" настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают "бычьи" настроения", - сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить ее добычу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/germaniya-1812792051.html
сингапур
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сингапур, саудовская аравия, опек, brent, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Сингапур, Саудовская Аравия, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
08:26 29.08.2022
 
Цены на нефть выросли более чем на процент

Цены на нефть выросли более чем на процент на ожиданиях сокращения предложения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - также на 1,08%, до 94,15 доллара.
"Несмотря на "ястребиные" настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают "бычьи" настроения", - сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).
В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить ее добычу.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
08:06В мире
В Германии признались, что пока не нашли альтернативу российскому газу
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСингапурСаудовская АравияОПЕКBrentWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала