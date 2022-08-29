https://ria.ru/20220829/natsproekt-1812915831.html

В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс

В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс - РИА Новости, 29.08.2022

В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс

В райцентре Волово Липецкой области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:32

2022-08-29T15:32

2022-08-29T15:32

липецкая область

спорт

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. В райцентре Волово Липецкой области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, до конца года будет сдано еще семь объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, комплекс включает в себя здание со спортзалом, раздевалками и душевыми, стадион для летних и зимних видов спорта, беговые дорожки, крытую трибуну для зрителей, площадки с силовыми тренажёрами. Спортивный комплекс рассчитан на людей разного возраста и возможностей."Спорт – это то, что объединяет людей, то, что делает их здоровее. Я рад, что теперь у и жителей Волово есть такой спортивный объект с хорошим футбольным полем, баскетбольной площадкой, тренажерами. Каждый найдет для себя возможности для занятий", - сказал Артамонов.По его словам, власти Липецкой области делают ставку на массовый спорт. За последние три года в городах и селах региона на средства федерального и регионального бюджетов построено 26 спортивных объектов - открытых площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время возводится ледовый дворец в Липецком районе, скоро откроется теннисный центр. Всего до конца этого года в эксплуатацию будет сдано семь новых объектов. Игорь Артамонов отметил, что работа будет продолжена, потому что желание заниматься спортом у жителей области растет.

https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спорт, общество, игорь артамонов