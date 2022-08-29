https://ria.ru/20220829/natsproekt-1812915831.html
В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс
В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс - РИА Новости, 29.08.2022
В Липецкой области в рамках нацпроекта открылся спортивный комплекс
В райцентре Волово Липецкой области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:32
2022-08-29T15:32
2022-08-29T15:32
липецкая область
спорт
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. В райцентре Волово Липецкой области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, до конца года будет сдано еще семь объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, комплекс включает в себя здание со спортзалом, раздевалками и душевыми, стадион для летних и зимних видов спорта, беговые дорожки, крытую трибуну для зрителей, площадки с силовыми тренажёрами. Спортивный комплекс рассчитан на людей разного возраста и возможностей."Спорт – это то, что объединяет людей, то, что делает их здоровее. Я рад, что теперь у и жителей Волово есть такой спортивный объект с хорошим футбольным полем, баскетбольной площадкой, тренажерами. Каждый найдет для себя возможности для занятий", - сказал Артамонов.По его словам, власти Липецкой области делают ставку на массовый спорт. За последние три года в городах и селах региона на средства федерального и регионального бюджетов построено 26 спортивных объектов - открытых площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время возводится ледовый дворец в Липецком районе, скоро откроется теннисный центр. Всего до конца этого года в эксплуатацию будет сдано семь новых объектов. Игорь Артамонов отметил, что работа будет продолжена, потому что желание заниматься спортом у жителей области растет.
https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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спорт, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Спорт, Общество, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. В райцентре Волово Липецкой области в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, до конца года будет сдано еще семь объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, комплекс включает в себя здание со спортзалом, раздевалками и душевыми, стадион для летних и зимних видов спорта, беговые дорожки, крытую трибуну для зрителей, площадки с силовыми тренажёрами. Спортивный комплекс рассчитан на людей разного возраста и возможностей.
"Спорт – это то, что объединяет людей, то, что делает их здоровее. Я рад, что теперь у и жителей Волово есть такой спортивный объект с хорошим футбольным полем, баскетбольной площадкой, тренажерами. Каждый найдет для себя возможности для занятий", - сказал Артамонов
.
По его словам, власти Липецкой области делают ставку на массовый спорт. За последние три года в городах и селах региона на средства федерального и регионального бюджетов построено 26 спортивных объектов - открытых площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время возводится ледовый дворец в Липецком районе, скоро откроется теннисный центр. Всего до конца этого года в эксплуатацию будет сдано семь новых объектов. Игорь Артамонов отметил, что работа будет продолжена, потому что желание заниматься спортом у жителей области растет.
"Каждый второй житель области занимается физкультурой - доля вовлеченных в спорт граждан выросла до 51%. Проходит много спортивных мероприятий, на которые приезжают жители из других регионов. Будем создавать условия, привлекать в регион тренеров высокого уровня. Липчанам нравится заниматься спортом, надо им помогать в этом", - сказал глава Липецкой области.