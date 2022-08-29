https://ria.ru/20220829/nato-1812970193.html

Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины

Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 29.08.2022

Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины

Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:51

2022-08-29T17:51

2022-08-29T19:47

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина."Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство", - заявила Стефанишина в интервью "Европейской правде".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798502647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, евросоюз, россия