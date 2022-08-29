17:51 29.08.2022 (обновлено: 19:47 29.08.2022)
Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киеву мало ПДЧ, устроит только вступление в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство", - заявила Стефанишина в интервью "Европейской правде".
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.
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