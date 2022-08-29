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Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 29.08.2022
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Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины
Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины - РИА Новости, 29.08.2022
Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины
Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:51
2022-08-29T19:47
в мире
украина
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нато
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина."Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство", - заявила Стефанишина в интервью "Европейской правде".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, евросоюз, россия
В мире, Украина, Киев, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Россия
17:51 29.08.2022 (обновлено: 19:47 29.08.2022)
 
Киев устроит только вступление в НАТО, заявила вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киеву мало ПДЧ, устроит только вступление в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство", - заявила Стефанишина в интервью "Европейской правде".
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Запад устал от Украины
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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