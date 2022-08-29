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СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель - РИА Новости, 29.08.2022
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СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель
СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель - РИА Новости, 29.08.2022
СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель
Аварию с пятью погибшими в Приамурье, по предварительным данным, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, у него в крови найдены... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T05:56
2022-08-29T05:56
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Аварию с пятью погибшими в Приамурье, по предварительным данным, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, у него в крови найдены следы наркотиков, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. Прокуратура Приамурья сообщила, что водитель задержан. Проводится проверка.На 41-летнего водителя грузовика возбуждено дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.На место происшествия направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Амурской области.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
05:56 29.08.2022
 
СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель

СК: ДТП с пятью погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель грузовика

© Прокуратура Амурской областиДТП в Амурской области
ДТП в Амурской области
© Прокуратура Амурской области
ДТП в Амурской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Аварию с пятью погибшими в Приамурье, по предварительным данным, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, у него в крови найдены следы наркотиков, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. Прокуратура Приамурья сообщила, что водитель задержан. Проводится проверка.
"По данным следствия… водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Funcargo, в котором находилось шесть человек… Проведенное медицинское исследование показало наличие в крови водителя грузового автомобиля наркотического вещества. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
На 41-летнего водителя грузовика возбуждено дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
На место происшествия направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Амурской области.
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