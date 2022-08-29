https://ria.ru/20220829/narkotiki-1812785787.html

СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель

СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель - РИА Новости, 29.08.2022

СК: ДТП с погибшими в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель

Аварию с пятью погибшими в Приамурье, по предварительным данным, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, у него в крови найдены... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T05:56

2022-08-29T05:56

2022-08-29T05:56

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Аварию с пятью погибшими в Приамурье, по предварительным данным, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, у него в крови найдены следы наркотиков, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. Прокуратура Приамурья сообщила, что водитель задержан. Проводится проверка.На 41-летнего водителя грузовика возбуждено дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.На место происшествия направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Амурской области.

https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия