https://ria.ru/20220829/nagrada-1812867015.html

В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"

В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" - РИА Новости, 29.08.2022

В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:11

2022-08-29T13:11

2022-08-29T13:21

россия

дальний восток

восточная сибирь

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745428379_106:456:2936:2048_1920x0_80_0_0_221c642b99dfda759d2de6194dece67f.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: 1. Учредить юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали", - говорится в тексте документа.БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. На данный момент БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. Активное использование СМП в качестве транспортного пути влечет высокие риски для экологии Арктики.

россия

дальний восток

восточная сибирь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальний восток, восточная сибирь, общество, владимир путин