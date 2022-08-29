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В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"
В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" - РИА Новости, 29.08.2022
В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали", соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:11
2022-08-29T13:11
2022-08-29T13:21
россия
дальний восток
восточная сибирь
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: 1. Учредить юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали", - говорится в тексте документа.БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. На данный момент БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. Активное использование СМП в качестве транспортного пути влечет высокие риски для экологии Арктики.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, восточная сибирь, общество, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Восточная Сибирь, Общество, Владимир Путин
13:11 29.08.2022 (обновлено: 13:21 29.08.2022)
В России учредили медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"
Президент Путин подписал указ об учреждении медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали"