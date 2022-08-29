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Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе - РИА Новости, 29.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220829/muftiy-1812954929.html
Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе
Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе - РИА Новости, 29.08.2022
Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что необходимость "навести порядок" в Европе назрела давно, на Украине, по его мнению, этот процесс уже... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:58
2022-08-29T16:58
религия
европа
владикавказ
россия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг – РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что необходимость "навести порядок" в Европе назрела давно, на Украине, по его мнению, этот процесс уже начался."Надо наводить порядок в Европе. Коронавируса мы боимся, а западного образа жизни не боимся. Уши вянут, когда слушаешь новости из Запада. Всякие ЛГБТ-движения там не успокоятся, в школах детей с младших классов учат презервативы надевать и одевать, фашизм голову поднимает. Пора кончать с этим. Наши профессора и военачальники знают, как такой порядок наводится", - сказал верховный муфтий на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.В беседе с РИА Новости он отметил, что, "несмотря на все испытания судьбы, православные, правоверные и иные представители конфессий РФ наводят сейчас порядок на Донбассе и Украине"."Триста с лишним лет эта земля была плодородная, родимая. Настало время навести там порядок. Специальная военная операция завершится нашей общей победой", - уверен муфтий.Конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
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европа, владикавказ, россия
Религия, Европа, Владикавказ, Россия
16:58 29.08.2022
 
Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе

Муфтий Талгат Таджуддин предложил навести порядок во всей Европе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг – РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что необходимость "навести порядок" в Европе назрела давно, на Украине, по его мнению, этот процесс уже начался.
"Надо наводить порядок в Европе. Коронавируса мы боимся, а западного образа жизни не боимся. Уши вянут, когда слушаешь новости из Запада. Всякие ЛГБТ-движения там не успокоятся, в школах детей с младших классов учат презервативы надевать и одевать, фашизм голову поднимает. Пора кончать с этим. Наши профессора и военачальники знают, как такой порядок наводится", - сказал верховный муфтий на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.
В беседе с РИА Новости он отметил, что, "несмотря на все испытания судьбы, православные, правоверные и иные представители конфессий РФ наводят сейчас порядок на Донбассе и Украине".
"Триста с лишним лет эта земля была плодородная, родимая. Настало время навести там порядок. Специальная военная операция завершится нашей общей победой", - уверен муфтий.
Конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:45Религия
Муфтий высказался о межконфессиональном форуме в Осетии
 
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