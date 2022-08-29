https://ria.ru/20220829/muftiy-1812954929.html

Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе

Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе - РИА Новости, 29.08.2022

Верховный муфтий РФ предложил навести порядок во всей Европе

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что необходимость "навести порядок" в Европе назрела давно, на Украине, по его мнению, этот процесс уже... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:58

2022-08-29T16:58

2022-08-29T16:58

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владикавказ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг – РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что необходимость "навести порядок" в Европе назрела давно, на Украине, по его мнению, этот процесс уже начался."Надо наводить порядок в Европе. Коронавируса мы боимся, а западного образа жизни не боимся. Уши вянут, когда слушаешь новости из Запада. Всякие ЛГБТ-движения там не успокоятся, в школах детей с младших классов учат презервативы надевать и одевать, фашизм голову поднимает. Пора кончать с этим. Наши профессора и военачальники знают, как такой порядок наводится", - сказал верховный муфтий на международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.В беседе с РИА Новости он отметил, что, "несмотря на все испытания судьбы, православные, правоверные и иные представители конфессий РФ наводят сейчас порядок на Донбассе и Украине"."Триста с лишним лет эта земля была плодородная, родимая. Настало время навести там порядок. Специальная военная операция завершится нашей общей победой", - уверен муфтий.Конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания). Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

https://ria.ru/20220829/konferentsiya-1812883946.html

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европа, владикавказ, россия