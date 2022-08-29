Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест

В рамках праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Состоялись гонки университетских команд Formula Masters. Праздник посетили более 30 тысяч человек.