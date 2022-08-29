Рейтинг@Mail.ru
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220829/mosavtofest-2022-1812860198.html
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест - РИА Новости, 29.08.2022
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест
В столице состоялся Первый московский фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022". Заезды гоночных болидов, невероятные мастер-классы и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:52
2022-08-29T14:53
фото
туризм
туризм
фото - туризм
москва
фестивали
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812856574_132:342:2991:1950_1920x0_80_0_0_049316c86231113a713a333fdb63fa6f.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В столице состоялся Первый московский фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022". Заезды гоночных болидов, невероятные мастер-классы и развлечения для детей на педальных автомобилях – в фотоленте РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812856574_141:151:2670:2048_1920x0_80_0_0_eab2e894711cfe0a594d7c513a76510d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, туризм, фото - туризм, москва, фестивали, туристы, впечатления - туризм
Фото, Туризм, Туризм, Фото - Туризм, Москва, Фестивали, туристы, Впечатления - Туризм
14:52 29.08.2022 (обновлено: 14:53 29.08.2022)
 
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест

В Москве прошел праздник инженерно-технического творчества Мосавтофест-2022

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В столице состоялся Первый московский фестиваль инженерно-технического творчества "Мосавтофест-2022". Заезды гоночных болидов, невероятные мастер-классы и развлечения для детей на педальных автомобилях – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Фестиваль проходил с 27 по 28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках. С 10 утра и до девяти вечера гостей ждали соревнования, уникальная экспозиция автомобилей и выступления.

Посетители во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
1 из 10

Фестиваль проходил с 27 по 28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках. С 10 утра и до девяти вечера гостей ждали соревнования, уникальная экспозиция автомобилей и выступления.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Можно было увидеть исторические автомобили и познакомиться с инновационными решениями в сфере транспорта.

Автомобили ВАЗ-2101 на фестивале Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
2 из 10

Можно было увидеть исторические автомобили и познакомиться с инновационными решениями в сфере транспорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля проводили тренировочные сессии и гонки.

Участники перед перед первой тренировочной сессией во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
3 из 10

Участники фестиваля проводили тренировочные сессии и гонки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Многих гостей впечатлил мотофристайл. Спортсмены показывали удивительные трюки.

Участник мотофристайла на фестивале Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
4 из 10

Многих гостей впечатлил мотофристайл. Спортсмены показывали удивительные трюки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В заездах участвовали знаменитые российские мотогонщики.

Участник мотофристайла во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
5 из 10

В заездах участвовали знаменитые российские мотогонщики.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На фестивале "Мосавтофест-2022" было интересно даже самым маленьким гостям. Они могли принять участие в гонках.

Посетители во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
6 из 10

На фестивале "Мосавтофест-2022" было интересно даже самым маленьким гостям. Они могли принять участие в гонках.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Эксперты провели мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями.

Посетители на выставке во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
7 из 10

Эксперты провели мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Интересовала гостей и ретротехника, например, автомобиль "Москвич".

Автомобиль Москвич на фестивале Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
8 из 10

Интересовала гостей и ретротехника, например, автомобиль "Москвич".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гости удивлялись советским машинам, которые выглядели как новые.

Автомобили, представленные на выставке во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
9 из 10

Гости удивлялись советским машинам, которые выглядели как новые.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рамках праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Состоялись гонки университетских команд Formula Masters. Праздник посетили более 30 тысяч человек.

Участники фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва
10 из 10

В рамках праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Состоялись гонки университетских команд Formula Masters. Праздник посетили более 30 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоТуризмФото - ТуризмМоскваФестивалитуристыВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала