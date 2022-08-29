Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест

В Москве прошел праздник инженерно-технического творчества Мосавтофест-2022
Фестиваль проходил с 27 по 28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках. С 10 утра и до девяти вечера гостей ждали соревнования, уникальная экспозиция автомобилей и выступления.
Фестиваль проходил с 27 по 28 августа в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках. С 10 утра и до девяти вечера гостей ждали соревнования, уникальная экспозиция автомобилей и выступления.
Можно было увидеть исторические автомобили и познакомиться с инновационными решениями в сфере транспорта.
Можно было увидеть исторические автомобили и познакомиться с инновационными решениями в сфере транспорта.
Участники фестиваля проводили тренировочные сессии и гонки.
Участники фестиваля проводили тренировочные сессии и гонки.
Многих гостей впечатлил мотофристайл. Спортсмены показывали удивительные трюки.
Многих гостей впечатлил мотофристайл. Спортсмены показывали удивительные трюки.
В заездах участвовали знаменитые российские мотогонщики.
В заездах участвовали знаменитые российские мотогонщики.
На фестивале "Мосавтофест-2022" было интересно даже самым маленьким гостям. Они могли принять участие в гонках.
На фестивале "Мосавтофест-2022" было интересно даже самым маленьким гостям. Они могли принять участие в гонках.
Эксперты провели мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями.
Эксперты провели мастер-классы по изготовлению и пилотированию радиоуправляемыми автомоделями.
Интересовала гостей и ретротехника, например, автомобиль "Москвич".
Интересовала гостей и ретротехника, например, автомобиль "Москвич".
Гости удивлялись советским машинам, которые выглядели как новые.
Гости удивлялись советским машинам, которые выглядели как новые.
В рамках праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Состоялись гонки университетских команд Formula Masters. Праздник посетили более 30 тысяч человек.
В рамках праздника прошли соревнования радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем в масштабе 1/10 в категориях от 6 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Состоялись гонки университетских команд Formula Masters. Праздник посетили более 30 тысяч человек.