Додон призвал молдаван не бояться выйти на протесты
Экс-президент Молдавии Додон призвал жителей страны не бояться выйти на протесты
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны не бояться выходить на протесты, соответствующее заявление политик сделал в понедельник на выходе из здания Апелляционной палаты, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Кишиневе рассматривается запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону.
"Я убежден, что если не сегодня, то уже скоро я смогу посетить каждый город, каждое село, каждый район и продолжить борьбу против этого политического режима. Когда мы объединимся, то сможем скинуть эту власть. Жизнь в стране улучшится, если это руководство страны уйдет. Самое худшее правительство за все годы независимости", - сказал Додон своим сторонникам, которые пикетировали здание Апелляционной палаты. Он поблагодарил манифестантов за поддержку и заявил, что решение судейской коллегии по запросам его адвокатов "на данный момент пока не принято".
С начала лета в отношении ряда политических деятелей Молдавии были возбуждены уголовные дела, власти заявляют, что данные процессы связаны с борьбой с коррупцией, оппозиция в свою очередь настаивает на том, что руководство страны, а также правящая партия "Действие и солидарность", под контролем которой находятся и парламент, и правительство запустили "политические репрессии", чтобы обезглавить протестные волнения в стране.
Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток. Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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