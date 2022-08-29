https://ria.ru/20220829/moldaviya-1812910867.html

Додон призвал молдаван не бояться выйти на протесты

Додон призвал молдаван не бояться выйти на протесты - РИА Новости, 29.08.2022

Додон призвал молдаван не бояться выйти на протесты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны не бояться выходить на протесты, соответствующее заявление политик сделал в понедельник на выходе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:56

2022-08-29T14:56

2022-08-29T14:56

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны не бояться выходить на протесты, соответствующее заявление политик сделал в понедельник на выходе из здания Апелляционной палаты, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Кишиневе рассматривается запрос адвокатов об отмене меры пресечения Додону."Я убежден, что если не сегодня, то уже скоро я смогу посетить каждый город, каждое село, каждый район и продолжить борьбу против этого политического режима. Когда мы объединимся, то сможем скинуть эту власть. Жизнь в стране улучшится, если это руководство страны уйдет. Самое худшее правительство за все годы независимости", - сказал Додон своим сторонникам, которые пикетировали здание Апелляционной палаты. Он поблагодарил манифестантов за поддержку и заявил, что решение судейской коллегии по запросам его адвокатов "на данный момент пока не принято".С начала лета в отношении ряда политических деятелей Молдавии были возбуждены уголовные дела, власти заявляют, что данные процессы связаны с борьбой с коррупцией, оппозиция в свою очередь настаивает на том, что руководство страны, а также правящая партия "Действие и солидарность", под контролем которой находятся и парламент, и правительство запустили "политические репрессии", чтобы обезглавить протестные волнения в стране.Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток. Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811525200.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, игорь додон