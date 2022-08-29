https://ria.ru/20220829/miny-1813004034.html

Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море

Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море - РИА Новости, 29.08.2022

Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море

Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:40

2022-08-29T19:40

2022-08-29T19:40

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россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает действительность.Ранее военное ведомство Британии заявило, что передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности."В этом же сообщении прямо заявляется, что попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность", - говорится в заявлении на сайте посольства.Как отмечает посольство, вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южное "долгое время был затруднен по причине установленных ВМС Украины в прилегающей к ним акватории мин якобы для защиты от высадки морского десанта". Дипмиссия напоминают, что еще в марте российские ведомства сообщали об установлении украинской стороной порядка 420 мин, произведенных еще в первой половине прошлого столетия."Призываем Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений", - добавили дипломаты.

https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html

https://ria.ru/20220809/porty-1808228354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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