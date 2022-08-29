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Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море - РИА Новости, 29.08.2022
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Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море
Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море - РИА Новости, 29.08.2022
Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море
Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:40
2022-08-29T19:40
в мире
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одесса
военно-морские силы украины
минобороны великобритании
черноморск
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает действительность.Ранее военное ведомство Британии заявило, что передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности."В этом же сообщении прямо заявляется, что попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность", - говорится в заявлении на сайте посольства.Как отмечает посольство, вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южное "долгое время был затруднен по причине установленных ВМС Украины в прилегающей к ним акватории мин якобы для защиты от высадки морского десанта". Дипмиссия напоминают, что еще в марте российские ведомства сообщали об установлении украинской стороной порядка 420 мин, произведенных еще в первой половине прошлого столетия."Призываем Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений", - добавили дипломаты.
https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html
https://ria.ru/20220809/porty-1808228354.html
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в мире, украина, одесса, военно-морские силы украины, минобороны великобритании, черноморск, великобритания, россия, посольство россии в великобритании
В мире, Украина, Одесса, Военно-морские силы Украины, Минобороны Великобритании, Черноморск, Великобритания, Россия, Посольство России в Великобритании
19:40 29.08.2022
 
Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море

Посольство в Лондоне опровергло заявление МО Британии о российских минах в Черном море

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает действительность.
Ранее военное ведомство Британии заявило, что передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
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"В этом же сообщении прямо заявляется, что попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Как отмечает посольство, вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южное "долгое время был затруднен по причине установленных ВМС Украины в прилегающей к ним акватории мин якобы для защиты от высадки морского десанта". Дипмиссия напоминают, что еще в марте российские ведомства сообщали об установлении украинской стороной порядка 420 мин, произведенных еще в первой половине прошлого столетия.
"Призываем Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений", - добавили дипломаты.
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В миреУкраинаОдессаВоенно-морские силы УкраиныМинобороны ВеликобританииЧерноморскВеликобританияРоссияПосольство России в Великобритании
 
 
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