Посольство в Лондоне опровергло заявления о российских минах в Черном море
Посольство в Лондоне опровергло заявление МО Британии о российских минах в Черном море
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что информация британского минобороны о якобы "российских минах" вблизи с украинскими портами в Черном море искажает действительность.
Ранее военное ведомство Британии заявило, что передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии. В страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
"В этом же сообщении прямо заявляется, что попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Как отмечает посольство, вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южное "долгое время был затруднен по причине установленных ВМС Украины в прилегающей к ним акватории мин якобы для защиты от высадки морского десанта". Дипмиссия напоминают, что еще в марте российские ведомства сообщали об установлении украинской стороной порядка 420 мин, произведенных еще в первой половине прошлого столетия.
"Призываем Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений", - добавили дипломаты.