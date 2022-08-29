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В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС - РИА Новости, 29.08.2022
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В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС - РИА Новости, 29.08.2022
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС
Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:23
2022-08-29T21:23
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
политика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза", - сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь"."Чего стоят заявления некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, исторические реалии", - добавил дипломат.
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европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, политика
Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, В мире, Политика
21:23 29.08.2022
 
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС

Представитель МИД Дробинин: политические элиты в ключевых странах Евросоюза деградируют

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза", - сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь".
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"Чего стоят заявления некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, исторические реалии", - добавил дипломат.
 
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