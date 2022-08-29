https://ria.ru/20220829/mid-1813023932.html

В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС

В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС - РИА Новости, 29.08.2022

В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС

Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:23

2022-08-29T21:23

2022-08-29T21:23

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза", - сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь"."Чего стоят заявления некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, исторические реалии", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220815/kadyrov-1809734244.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, политика