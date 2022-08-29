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В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС - РИА Новости, 29.08.2022
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС
Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:23
2022-08-29T21:23
2022-08-29T21:23
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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политика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политические элиты в некоторых странах Евросоюза деградируют, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Отправной точкой наших внутренних рассуждений и раздумий остается то, что мы имеем дело с хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, я сейчас недипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза", - сказал Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь"."Чего стоят заявления некоторых министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, исторические реалии", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220815/kadyrov-1809734244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, политика
Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, В мире, Политика
В МИД заявили о деградации политических элит в ключевых странах ЕС
Представитель МИД Дробинин: политические элиты в ключевых странах Евросоюза деградируют