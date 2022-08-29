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Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/melitopol-1813029276.html
Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по пригороду Мелитополя, пострадавших нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:04
2022-08-29T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
рсзо himars
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по пригороду Мелитополя, пострадавших нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в результате обстрела загорелась трава."Пожар потушен, пострадавших нет. Причина удара – запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812843078.html
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в мире, мелитополь, рсзо himars, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, РСЗО HIMARS, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
22:04 29.08.2022 (обновлено: 22:10 29.08.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS

Власти Запорожской области: ВСУ нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по пригороду Мелитополя, пострадавших нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Удар был нанесен из РСЗО "HIMARS" по северному пригороду Мелитополя, непосредственно по поселку городского типа Семеновка. Обстреляны сельхозпостройки мирных жителей – амбары и склады", - сказал Рогов.
По его словам, в результате обстрела загорелась трава.
"Пожар потушен, пострадавших нет. Причина удара – запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольРСЗО HIMARSЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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