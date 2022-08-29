https://ria.ru/20220829/melitopol-1813029276.html

Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска нанесли удар по пригороду Мелитополя из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по пригороду Мелитополя, пострадавших нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:04

2022-08-29T22:04

2022-08-29T22:10

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по пригороду Мелитополя, пострадавших нет, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в результате обстрела загорелась трава."Пожар потушен, пострадавших нет. Причина удара – запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812843078.html

мелитополь

запорожская область

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в мире, мелитополь, рсзо himars, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины