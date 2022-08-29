13:03 29.08.2022 (обновлено: 16:05 29.08.2022)
В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока"
Президент Путин подписал указ об учреждении медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока"
Флаг России . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Учредить медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", - говорится в документе.
Согласно положению о медали, ею награждаются граждане РФ "за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности". Также медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" за особые заслуги могут быть награждены иностранцы.
Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других российских медалей располагается после медали "За заслуги в освоении космоса".
Согласно описанию, награда выполнена из серебра, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали - изображение композиции, символизирующей развитие Сибири и Дальнего Востока; на заднем плане в верхней части медали изображена сопка, на фоне которой расположена плотина Саяно- Шушенской ГЭС. В левой части медали размещены промышленные объекты - нефтяная вышка и нефтяной насос. На переднем плане медали изображена железная дорога, уходящая в центр стилизованного изображения тайги. В нижней части медали по окружности - рельефная надпись: "За развитие Сибири и Дальнего Востока". На оборотной стороне медали на фоне рельефного изображения земного шара - контурное изображение Сибири и Дальнего Востока, а также номер медали.
При помощи ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой светло-зеленого цвета с полосками белого цвета по краям и одной продольной полоской желтого цвета по середине ленты.