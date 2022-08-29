https://ria.ru/20220829/medal-1812862982.html

В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" - РИА Новости, 29.08.2022

В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:03

2022-08-29T13:03

2022-08-29T16:05

россия

общество

дальний восток

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Учредить медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", - говорится в документе.Согласно положению о медали, ею награждаются граждане РФ "за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности". Также медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" за особые заслуги могут быть награждены иностранцы.Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других российских медалей располагается после медали "За заслуги в освоении космоса".Согласно описанию, награда выполнена из серебра, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали - изображение композиции, символизирующей развитие Сибири и Дальнего Востока; на заднем плане в верхней части медали изображена сопка, на фоне которой расположена плотина Саяно- Шушенской ГЭС. В левой части медали размещены промышленные объекты - нефтяная вышка и нефтяной насос. На переднем плане медали изображена железная дорога, уходящая в центр стилизованного изображения тайги. В нижней части медали по окружности - рельефная надпись: "За развитие Сибири и Дальнего Востока". На оборотной стороне медали на фоне рельефного изображения земного шара - контурное изображение Сибири и Дальнего Востока, а также номер медали.При помощи ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой светло-зеленого цвета с полосками белого цвета по краям и одной продольной полоской желтого цвета по середине ленты.

https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, дальний восток, владимир путин