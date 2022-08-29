https://ria.ru/20220829/magate-1812929139.html

Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова

Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова

Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:46

2022-08-29T15:46

2022-08-29T15:46

в мире

вена

россия

энергодар

запорожская аэс

мария захарова

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

вена

россия

энергодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вена, россия, энергодар, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)