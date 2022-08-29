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Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова
Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:46
2022-08-29T15:46
2022-08-29T15:46
в мире
вена
россия
энергодар
запорожская аэс
мария захарова
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, россия, энергодар, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Вена, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова
Захарова: эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, в ближайшие дни приедут на Запорожскую АЭС