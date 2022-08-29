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Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/magate-1812929139.html
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова
Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:46
2022-08-29T15:46
в мире
вена
россия
энергодар
запорожская аэс
мария захарова
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, вена, россия, энергодар, запорожская аэс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Вена, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:46 29.08.2022
 
Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС, заявила Захарова

Захарова: эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, в ближайшие дни приедут на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая, как вы правильно сказали, уже выехала из Вены и ожидается вскоре, в течение ближайших дней, прибудет на объект", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенаРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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