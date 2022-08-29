12:41 29.08.2022 (обновлено: 12:56 29.08.2022)
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле
Песков: Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.