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Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/magate-1812853583.html
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.08.2022
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:41
2022-08-29T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812845023.html
https://ria.ru/20220829/zaes-1812827823.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков
12:41 29.08.2022 (обновлено: 12:56 29.08.2022)
 
Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле

Песков: Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию", - сказал Песков журналистам.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:13В мире
Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ планирует оставить несколько сотрудников на ЗАЭС
Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:23
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСДмитрий Песков
 
 
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