https://ria.ru/20220829/magate-1812853583.html

Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле

Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.08.2022

Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в Кремле

Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

запорожская аэс

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812845023.html

https://ria.ru/20220829/zaes-1812827823.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков