https://ria.ru/20220829/magate-1812826276.html

Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, заявил Ульянов

Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.08.2022

Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, заявил Ульянов

Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, часть представителей организация планирует оставить на станции на постоянной основе, заявил постоянный... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:16

2022-08-29T11:16

2022-08-29T11:32

в мире

евгений балицкий

россия

магатэ

энергодар

запорожская область

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украина

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ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС, часть представителей организация планирует оставить на станции на постоянной основе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его данным, делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины.Ранее в интервью РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВГА готова обеспечить сотрудникам миссии полную безопасность, но под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать "режим тишины" на момент пребывания иностранных гостей. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, евгений балицкий, россия, магатэ, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, украина, михаил ульянов (дипломат)