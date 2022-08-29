https://ria.ru/20220829/magate-1812787868.html

Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:04

2022-08-29T07:04

2022-08-29T07:10

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская сторона соблюдать в это время "режим тишины", заявил в интервью РИА Новости глава администрации региона Евгений Балицкий.Собеседник агентства усомнился, что Украина в целом позволит миссии МАГАТЭ посетить станцию. "Думаю, киевский режим сделает все, найдет любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать. Украине этот визит не выгоден – нечем будет спекулировать", - отметил он.Балицкий напомнил, что киевский режим "во все рупоры" обвиняет Россию в "захвате" станции. "Но при этом Украина делает все, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на станцию. Как я уже сказал, киевскому режиму это невыгодно", - заключил глава администрации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, магатэ