07:04 29.08.2022 (обновлено: 07:10 29.08.2022)
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава Запорожья Балицкий не исключил что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская сторона соблюдать в это время "режим тишины", заявил в интервью РИА Новости глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы готовы к приему миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию, чтобы они могли оценить реальную ситуацию, осмотреть места прилетов и убедиться, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, что на станции не размещено оружие, тем более тяжелое. Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить "режим тишины" на время пребывания миссии", - сказал Балицкий.
Балицкий напомнил, что киевский режим "во все рупоры" обвиняет Россию в "захвате" станции. "Но при этом Украина делает все, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на станцию. Как я уже сказал, киевскому режиму это невыгодно", - заключил глава администрации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.