Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/magate-1812787868.html
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:04
2022-08-29T07:10
в мире
украина
россия
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская сторона соблюдать в это время "режим тишины", заявил в интервью РИА Новости глава администрации региона Евгений Балицкий.Собеседник агентства усомнился, что Украина в целом позволит миссии МАГАТЭ посетить станцию. "Думаю, киевский режим сделает все, найдет любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать. Украине этот визит не выгоден – нечем будет спекулировать", - отметил он.Балицкий напомнил, что киевский режим "во все рупоры" обвиняет Россию в "захвате" станции. "Но при этом Украина делает все, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на станцию. Как я уже сказал, киевскому режиму это невыгодно", - заключил глава администрации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_de946a7d5968591b21823267fabcf867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, магатэ
В мире, Украина, Россия, МАГАТЭ
07:04 29.08.2022 (обновлено: 07:10 29.08.2022)
 
Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава Запорожья Балицкий не исключил что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но остается под вопросом, будет ли украинская сторона соблюдать в это время "режим тишины", заявил в интервью РИА Новости глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы готовы к приему миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию, чтобы они могли оценить реальную ситуацию, осмотреть места прилетов и убедиться, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, что на станции не размещено оружие, тем более тяжелое. Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить "режим тишины" на время пребывания миссии", - сказал Балицкий.
Собеседник агентства усомнился, что Украина в целом позволит миссии МАГАТЭ посетить станцию. "Думаю, киевский режим сделает все, найдет любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать. Украине этот визит не выгоден – нечем будет спекулировать", - отметил он.
Балицкий напомнил, что киевский режим "во все рупоры" обвиняет Россию в "захвате" станции. "Но при этом Украина делает все, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на станцию. Как я уже сказал, киевскому режиму это невыгодно", - заключил глава администрации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
03:10Специальная военная операция на Украине
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
 
В миреУкраинаРоссияМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала