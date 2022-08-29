https://ria.ru/20220829/logitech-1812911925.html

Logitech объявила об уходе из России

Logitech объявила об уходе из России - РИА Новости, 29.08.2022

Logitech объявила об уходе из России

Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:00

2022-08-29T15:00

2022-08-29T15:29

экономика

россия

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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости. Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член пресс-службы компании Бен Старки.Второго апреля компания Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию."После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия", - заявил он.Logitech - швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/dell-1812714461.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия