https://ria.ru/20220829/logitech-1812911925.html
Logitech объявила об уходе из России
Logitech объявила об уходе из России - РИА Новости, 29.08.2022
Logitech объявила об уходе из России
Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:00
2022-08-29T15:00
2022-08-29T15:29
экономика
россия
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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости. Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член пресс-службы компании Бен Старки.Второго апреля компания Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию."После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия", - заявил он.Logitech - швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
15:00 29.08.2022 (обновлено: 15:29 29.08.2022)
Logitech объявила об уходе из России
Logitech объявила об уходе из России, но надеется вернуться
ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости. Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член пресс-службы компании Бен Старки.
Второго апреля компания Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию
.
"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия", - заявил он.
Logitech - швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины
. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.