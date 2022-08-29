https://ria.ru/20220829/lnr-1812876182.html

Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР

Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2022

Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР

Ударами по освобожденным от украинских войск территориям Луганской Народной республики Киев пытается противостоять планируемому референдуму о вхождении в РФ,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:29

2022-08-29T13:29

2022-08-29T13:29

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Ударами по освобожденным от украинских войск территориям Луганской Народной республики Киев пытается противостоять планируемому референдуму о вхождении в РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."О своём несогласии находиться под украинским режимом госпереворотчиков мы заявили ещё на референдуме в мае 2014 года. Сейчас речь о референдуме, который должен ликвидировать историческую несправедливость 1922-го года, гипертрофированную событиями 1991-го и возведённую в степень абсурда в 2014-ом, об отделении исконных территорий от материнского государства. И весь набор террористических методов, применяемых украинским режимом - это лишь попытки любыми способами противостоять свободному волеизъявлению людей", - пояснил Мирошник.По его мнению, планируемый референдум – это лишь юридическое закрепление того, что "давно произошло де-факто". "В Киеве прекрасно знают, что де-факто это уже произошло, сегодня они лишь стремятся сорвать юридическое закрепление желания миллионов людей. И тут в ход уже идут любые методы: и обстрелы Запорожской АЭС в надежде получить эффект "грязной бомбы", подвергнув радиационному заражению тысячи квадратных километров и сотни тысяч мирных граждан, и беспрерывные обстрелы Донецка и Горловки, и террористические убийства и нападения в Херсоне и Мелитополе, и регулярные прилеты ракет по мирным объектам в Стаханове, Ровеньках, Сватово", - подчеркнул Мирошник.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.

https://ria.ru/20220827/stakhanov-1812562967.html

https://ria.ru/20220824/lnr-1811906928.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, родион мирошник, ситуация в днр и лнр