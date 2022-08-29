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Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/lnr-1812876182.html
Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР
Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2022
Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР
Ударами по освобожденным от украинских войск территориям Луганской Народной республики Киев пытается противостоять планируемому референдуму о вхождении в РФ,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:29
2022-08-29T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Ударами по освобожденным от украинских войск территориям Луганской Народной республики Киев пытается противостоять планируемому референдуму о вхождении в РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."О своём несогласии находиться под украинским режимом госпереворотчиков мы заявили ещё на референдуме в мае 2014 года. Сейчас речь о референдуме, который должен ликвидировать историческую несправедливость 1922-го года, гипертрофированную событиями 1991-го и возведённую в степень абсурда в 2014-ом, об отделении исконных территорий от материнского государства. И весь набор террористических методов, применяемых украинским режимом - это лишь попытки любыми способами противостоять свободному волеизъявлению людей", - пояснил Мирошник.По его мнению, планируемый референдум – это лишь юридическое закрепление того, что "давно произошло де-факто". "В Киеве прекрасно знают, что де-факто это уже произошло, сегодня они лишь стремятся сорвать юридическое закрепление желания миллионов людей. И тут в ход уже идут любые методы: и обстрелы Запорожской АЭС в надежде получить эффект "грязной бомбы", подвергнув радиационному заражению тысячи квадратных километров и сотни тысяч мирных граждан, и беспрерывные обстрелы Донецка и Горловки, и террористические убийства и нападения в Херсоне и Мелитополе, и регулярные прилеты ракет по мирным объектам в Стаханове, Ровеньках, Сватово", - подчеркнул Мирошник.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.
https://ria.ru/20220827/stakhanov-1812562967.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Родион Мирошник, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:29 29.08.2022
 
Мирошник заявил о желании Киева противостоять референдуму в ЛНР

Мирошник: Киев наносит удары по ЛНР, чтобы сорвать проведение референдума в регионе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Ударами по освобожденным от украинских войск территориям Луганской Народной республики Киев пытается противостоять планируемому референдуму о вхождении в РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"О своём несогласии находиться под украинским режимом госпереворотчиков мы заявили ещё на референдуме в мае 2014 года. Сейчас речь о референдуме, который должен ликвидировать историческую несправедливость 1922-го года, гипертрофированную событиями 1991-го и возведённую в степень абсурда в 2014-ом, об отделении исконных территорий от материнского государства. И весь набор террористических методов, применяемых украинским режимом - это лишь попытки любыми способами противостоять свободному волеизъявлению людей", - пояснил Мирошник.
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27 августа, 16:43Специальная военная операция на Украине
В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек
По его мнению, планируемый референдум – это лишь юридическое закрепление того, что "давно произошло де-факто". "В Киеве прекрасно знают, что де-факто это уже произошло, сегодня они лишь стремятся сорвать юридическое закрепление желания миллионов людей. И тут в ход уже идут любые методы: и обстрелы Запорожской АЭС в надежде получить эффект "грязной бомбы", подвергнув радиационному заражению тысячи квадратных километров и сотни тысяч мирных граждан, и беспрерывные обстрелы Донецка и Горловки, и террористические убийства и нападения в Херсоне и Мелитополе, и регулярные прилеты ракет по мирным объектам в Стаханове, Ровеньках, Сватово", - подчеркнул Мирошник.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к РФ.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав. Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав РФ – это планы жителей этих регионов, а не России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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