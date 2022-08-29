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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных - РИА Новости, 29.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, четыре бронетранспортера и танк. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, четыре бронетранспортера и танк."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, четыре бронетранспортёра, один танк, шесть единиц специальной автомобильной техники", - приводятся в Telegram-канале Народной милиции ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 55 человек, четыре БТР и танк