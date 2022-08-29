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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных - РИА Новости, 29.08.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, четыре бронетранспортера и танк. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:13

2022-08-29T10:13

2022-08-29T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 55 человек, четыре бронетранспортера и танк."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, четыре бронетранспортёра, один танк, шесть единиц специальной автомобильной техники", - приводятся в Telegram-канале Народной милиции ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и одну долговременную огневую точку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр