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Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html
Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск
Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск - РИА Новости, 29.08.2022
Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск
За последнее время в Лисичанск вернулись более 10 тысяч мирных жителей, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:55
2022-08-29T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последнее время в Лисичанск вернулись более 10 тысяч мирных жителей, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."За последнее время, за последний месяц- два в город Лисичанск вернулись более десяти тысяч мирных граждан. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это же не просто там тысяча или полторы. Более 10 тысяч. И в такие населенные пункты все больше и больше людей возвращается", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
https://ria.ru/20220822/donbass-1811195628.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:55 29.08.2022
 
Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последнее время в Лисичанск вернулись более 10 тысяч мирных жителей, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"За последнее время, за последний месяц- два в город Лисичанск вернулись более десяти тысяч мирных граждан. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это же не просто там тысяча или полторы. Более 10 тысяч. И в такие населенные пункты все больше и больше людей возвращается", - сказал он в эфире Первого канала.
Снаряд в асфальте - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:40Специальная военная операция на Украине
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР подъезжают к Лисичанску
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

Жители набирают воду в колодце на окраине Лисичанска
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине Лисичанска
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

Разрушенный торговый центр Кристаллв Лисичанске
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и потушенный Вечный огонь в Лисичанске
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

Велосипедист едет мимо разрушенного здания кинотеатра Дружба в Лисичанске
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

Разрушенные здания в Лисичанске
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

Улица в Лисичанске
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители в окрестностях Лисичанска.
Мирные жители в окрестностях Лисичанска
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

Бойцы Народной милиции ЛНР
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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