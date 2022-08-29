https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html

Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск

Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск - РИА Новости, 29.08.2022

Более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск

За последнее время в Лисичанск вернулись более 10 тысяч мирных жителей, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:55

2022-08-29T12:55

2022-08-29T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последнее время в Лисичанск вернулись более 10 тысяч мирных жителей, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."За последнее время, за последний месяц- два в город Лисичанск вернулись более десяти тысяч мирных граждан. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это же не просто там тысяча или полторы. Более 10 тысяч. И в такие населенные пункты все больше и больше людей возвращается", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

https://ria.ru/20220822/donbass-1811195628.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр