Помощник главы МВД ЛНР Киселев: более десяти тысяч мирных жителей вернулись в Лисичанск
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.
Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.
Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.
Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.
Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.
На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".
Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.
На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".
Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.
Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.
Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.
Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.
Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.
Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.
По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.
По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.
Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.
Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.
Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.
Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.
"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.
Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.
Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.
На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".
Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.
Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.
Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.
По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.
Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.
Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.
"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.