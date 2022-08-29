https://ria.ru/20220829/letchiki-1812783978.html

Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США

Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США - РИА Новости, 29.08.2022

Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США

Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии, сообщил журналистам военно-дипломатический РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T04:21

2022-08-29T04:21

2022-08-29T04:24

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии, сообщил журналистам военно-дипломатический источник."Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", - сказал он.По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, афганистан