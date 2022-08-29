https://ria.ru/20220829/letchiki-1812783978.html
Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США
Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США - РИА Новости, 29.08.2022
Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США
Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии, сообщил журналистам военно-дипломатический РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T04:21
2022-08-29T04:21
2022-08-29T04:24
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии, сообщил журналистам военно-дипломатический источник."Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", - сказал он.По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, афганистан
В мире, США, Украина, Афганистан
04:21 29.08.2022 (обновлено: 04:24 29.08.2022)
Источник: Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших в США
Пентагон готовит в Калифорнии для Киева афганских летчиков, сбежавших год назад в США