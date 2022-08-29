https://ria.ru/20220829/les-1812892809.html

В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай

В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай - РИА Новости, 29.08.2022

В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай

Организованную преступную группу, занимающуюся незаконной вырубкой леса и вывозом древесины в Китай, выявили в Кузбассе, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:17

2022-08-29T14:17

2022-08-29T14:17

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

кемеровская область

китай

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Организованную преступную группу, занимающуюся незаконной вырубкой леса и вывозом древесины в Китай, выявили в Кузбассе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную лесозаготовку в особо крупном размере с последующим экспортом полученных лесоматериалов в Китай. В состав ОПГ также входили должностные лица и представители органов государственной власти и управления, которые с использованием своих служебных полномочий осуществляли общее покровительство и принимали меры по сокрытию противоправной деятельности, причинив ущерб лесному фонду в размере 35 миллионов рублей", – сообщает ведомство.На основании представленных УФСБ по Кемеровской области материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".В свою очередь пресс-служба СУСК по региону уточняет, что следователи предъявили обвинение 61-летнему начальнику, 67-летней и 35-летнему инспекторам одного из территориальных лесничеств, а также 63-, 45-, 47- и 65-летнему жителям района."По версии следствия, не позднее февраля 2020 года 61-летний начальник лесничества организовал преступную группу по незаконной заготовке древесины в коммерческих целях, в состав которой вошли трое сотрудников лесничества и восемь предпринимателей… С февраля 2020-го по март текущего года сообщники… незаконно, под видом заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществили вырубку лесных насаждений объемом порядка шести тысяч кубометров. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей", – сообщает СУСК.Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства обвиняемых и подозреваемых изъято большое количество денег. Шестеро обвиняемых арестованы. В счет возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму порядка 35 миллионов рублей. Еще пятеро членов организованной группы проходят по делу в статусе подозреваемых.

https://ria.ru/20220628/les-1798629857.html

https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, кемеровская область, китай, россия, следственный комитет россии (ск рф)