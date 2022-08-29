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В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай - РИА Новости, 29.08.2022
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В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай
В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай - РИА Новости, 29.08.2022
В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай
Организованную преступную группу, занимающуюся незаконной вырубкой леса и вывозом древесины в Китай, выявили в Кузбассе, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:17
2022-08-29T14:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
кемеровская область
китай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Организованную преступную группу, занимающуюся незаконной вырубкой леса и вывозом древесины в Китай, выявили в Кузбассе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную лесозаготовку в особо крупном размере с последующим экспортом полученных лесоматериалов в Китай. В состав ОПГ также входили должностные лица и представители органов государственной власти и управления, которые с использованием своих служебных полномочий осуществляли общее покровительство и принимали меры по сокрытию противоправной деятельности, причинив ущерб лесному фонду в размере 35 миллионов рублей", – сообщает ведомство.На основании представленных УФСБ по Кемеровской области материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".В свою очередь пресс-служба СУСК по региону уточняет, что следователи предъявили обвинение 61-летнему начальнику, 67-летней и 35-летнему инспекторам одного из территориальных лесничеств, а также 63-, 45-, 47- и 65-летнему жителям района."По версии следствия, не позднее февраля 2020 года 61-летний начальник лесничества организовал преступную группу по незаконной заготовке древесины в коммерческих целях, в состав которой вошли трое сотрудников лесничества и восемь предпринимателей… С февраля 2020-го по март текущего года сообщники… незаконно, под видом заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществили вырубку лесных насаждений объемом порядка шести тысяч кубометров. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей", – сообщает СУСК.Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства обвиняемых и подозреваемых изъято большое количество денег. Шестеро обвиняемых арестованы. В счет возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму порядка 35 миллионов рублей. Еще пятеро членов организованной группы проходят по делу в статусе подозреваемых.
https://ria.ru/20220628/les-1798629857.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, кемеровская область, китай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Кемеровская область, Китай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:17 29.08.2022
 
В Кузбассе пресекли деятельность ОПГ, вывозившей древесину в Китай

В Кемеровской области завели дело против ОПГ, занимавшейся незаконным вывозом леса в Китай

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Организованную преступную группу, занимающуюся незаконной вырубкой леса и вывозом древесины в Китай, выявили в Кузбассе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную лесозаготовку в особо крупном размере с последующим экспортом полученных лесоматериалов в Китай. В состав ОПГ также входили должностные лица и представители органов государственной власти и управления, которые с использованием своих служебных полномочий осуществляли общее покровительство и принимали меры по сокрытию противоправной деятельности, причинив ущерб лесному фонду в размере 35 миллионов рублей", – сообщает ведомство.
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На основании представленных УФСБ по Кемеровской области материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".
В свою очередь пресс-служба СУСК по региону уточняет, что следователи предъявили обвинение 61-летнему начальнику, 67-летней и 35-летнему инспекторам одного из территориальных лесничеств, а также 63-, 45-, 47- и 65-летнему жителям района.
"По версии следствия, не позднее февраля 2020 года 61-летний начальник лесничества организовал преступную группу по незаконной заготовке древесины в коммерческих целях, в состав которой вошли трое сотрудников лесничества и восемь предпринимателей… С февраля 2020-го по март текущего года сообщники… незаконно, под видом заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществили вырубку лесных насаждений объемом порядка шести тысяч кубометров. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей", – сообщает СУСК.
Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства обвиняемых и подозреваемых изъято большое количество денег. Шестеро обвиняемых арестованы. В счет возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму порядка 35 миллионов рублей. Еще пятеро членов организованной группы проходят по делу в статусе подозреваемых.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияКемеровская областьКитайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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