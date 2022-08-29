https://ria.ru/20220829/kursanty-1812816613.html
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух"
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух" - РИА Новости, 29.08.2022
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух"
Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, где с помощью государства создаются... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:41
2022-08-29T10:41
2022-08-29T10:41
муравьев-амурский 2030
южно-сахалинск
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
сколково
корпорация развития
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812813713_0:58:1094:673_1920x0_80_0_0_07b15cbb945a81ab655b762437117f5b.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, где с помощью государства создаются предприятия в сфере туризма и рекреации, сообщает пресс-офис программы.Тридцать компаний-резидентов ТОР по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализуют инвестпроекты на 24,9 миллиарда рублей. Частные инвесторы уже вложили в экономику региона 9,8 миллиарда рублей, запустили 7 проектов. Среди них популярные у гостей острова современный ресторанный комплекс и апарт-отель."Горный воздух" – один из самых современных спортивных горнолыжных курортов Сахалинской области и Дальнего Востока. СТК располагается на г. Большевик и г. Красной, общая протяженность комплекса составляет 2106 га. В составе 19 горнолыжных трасс всех уровней сложности общей протяженностью 32 километра, 8 трасс оборудованы системой искусственного снегообразования, функционируют 5 подъёмников. Кроме того, комплекс является площадкой для проведения соревнований любого уровня и для любых категорий людей.СТК располагается в центре Южно-Сахалинска, благодаря чему сокращается время на транспортировку спортсменов и гостей комплекса.Курсантам показали действующие трассы и рассказали о перспективах развития горнолыжного комплекса. До 2026 года запланировано освоение горы Острой, на которой появятся еще 8 горнолыжных трасс и 2 канатно - кресельные дороги. Кроме того, на территории комплекса планируется строительство З-х гостиничных комплексов, общий номерной фонд составит 469 номеров. Также планируется строительство Фуд Холла с ресторанами и фермерскими торговыми местами."Горный Воздух - один из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока. Чтобы поддерживать такой статус мы постоянно развиваемся и улучшаем инфраструктуру, сервис. Всегда рады встречать гостей, особенно активных молодых людей, которые готовы включиться и предложить свои идеи для улучшения нашей работы. Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" узнали о планах развития комплекса и предложили идеи по улучшению сервиса. Мы уже взяли их в работу", - отметила начальник отдела спортивно-массовой работы СТК "Горный Воздух" Анастасия Ульянова.Погружение в регион для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html
южно-сахалинск
дальний восток
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812813713_61:0:1034:730_1920x0_80_0_0_828660e6b7a81540319ed55ac15d244e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, южно-сахалинск, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, сколково, корпорация развития, арктика
Муравьев-Амурский 2030, Южно-Сахалинск, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Сколково, Корпорация Развития, Арктика
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, где с помощью государства создаются предприятия в сфере туризма и рекреации, сообщает пресс-офис программы.
Тридцать компаний-резидентов ТОР по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики
реализуют инвестпроекты на 24,9 миллиарда рублей. Частные инвесторы уже вложили в экономику региона 9,8 миллиарда рублей, запустили 7 проектов. Среди них популярные у гостей острова современный ресторанный комплекс и апарт-отель.
"Горный воздух" – один из самых современных спортивных горнолыжных курортов Сахалинской области
и Дальнего Востока. СТК располагается на г. Большевик и г. Красной, общая протяженность комплекса составляет 2106 га. В составе 19 горнолыжных трасс всех уровней сложности общей протяженностью 32 километра, 8 трасс оборудованы системой искусственного снегообразования, функционируют 5 подъёмников. Кроме того, комплекс является площадкой для проведения соревнований любого уровня и для любых категорий людей.
СТК располагается в центре Южно-Сахалинска
, благодаря чему сокращается время на транспортировку спортсменов и гостей комплекса.
Курсантам показали действующие трассы и рассказали о перспективах развития горнолыжного комплекса. До 2026 года запланировано освоение горы Острой, на которой появятся еще 8 горнолыжных трасс и 2 канатно - кресельные дороги. Кроме того, на территории комплекса планируется строительство З-х гостиничных комплексов, общий номерной фонд составит 469 номеров. Также планируется строительство Фуд Холла с ресторанами и фермерскими торговыми местами.
"Горный Воздух - один из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока. Чтобы поддерживать такой статус мы постоянно развиваемся и улучшаем инфраструктуру, сервис. Всегда рады встречать гостей, особенно активных молодых людей, которые готовы включиться и предложить свои идеи для улучшения нашей работы. Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" узнали о планах развития комплекса и предложили идеи по улучшению сервиса. Мы уже взяли их в работу", - отметила начальник отдела спортивно-массовой работы СТК "Горный Воздух" Анастасия Ульянова.
Погружение в регион для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ
, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково
.