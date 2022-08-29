https://ria.ru/20220829/kursanty-1812816613.html

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух"

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух" - РИА Новости, 29.08.2022

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух"

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, где с помощью государства создаются... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:41

2022-08-29T10:41

2022-08-29T10:41

муравьев-амурский 2030

южно-сахалинск

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

сколково

корпорация развития

арктика

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, где с помощью государства создаются предприятия в сфере туризма и рекреации, сообщает пресс-офис программы.Тридцать компаний-резидентов ТОР по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализуют инвестпроекты на 24,9 миллиарда рублей. Частные инвесторы уже вложили в экономику региона 9,8 миллиарда рублей, запустили 7 проектов. Среди них популярные у гостей острова современный ресторанный комплекс и апарт-отель."Горный воздух" – один из самых современных спортивных горнолыжных курортов Сахалинской области и Дальнего Востока. СТК располагается на г. Большевик и г. Красной, общая протяженность комплекса составляет 2106 га. В составе 19 горнолыжных трасс всех уровней сложности общей протяженностью 32 километра, 8 трасс оборудованы системой искусственного снегообразования, функционируют 5 подъёмников. Кроме того, комплекс является площадкой для проведения соревнований любого уровня и для любых категорий людей.СТК располагается в центре Южно-Сахалинска, благодаря чему сокращается время на транспортировку спортсменов и гостей комплекса.Курсантам показали действующие трассы и рассказали о перспективах развития горнолыжного комплекса. До 2026 года запланировано освоение горы Острой, на которой появятся еще 8 горнолыжных трасс и 2 канатно - кресельные дороги. Кроме того, на территории комплекса планируется строительство З-х гостиничных комплексов, общий номерной фонд составит 469 номеров. Также планируется строительство Фуд Холла с ресторанами и фермерскими торговыми местами."Горный Воздух - один из лучших горнолыжных комплексов Дальнего Востока. Чтобы поддерживать такой статус мы постоянно развиваемся и улучшаем инфраструктуру, сервис. Всегда рады встречать гостей, особенно активных молодых людей, которые готовы включиться и предложить свои идеи для улучшения нашей работы. Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" узнали о планах развития комплекса и предложили идеи по улучшению сервиса. Мы уже взяли их в работу", - отметила начальник отдела спортивно-массовой работы СТК "Горный Воздух" Анастасия Ульянова.Погружение в регион для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.

https://ria.ru/20220803/sakhalin-1807002344.html

южно-сахалинск

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, южно-сахалинск, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, сколково, корпорация развития, арктика